Решение КС ставит под угрозу финансовую поддержку Украины – ЕС

Скандальное решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины и угрожает финансовой поддержке со стороны ЕС.

Об этом заявили в представительстве ЕС в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина". Там отметили, что массовая и беспрецедентная помощь ЕС, в том числе финансовая, связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического давления.

"ЕС считает институции по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС", – заявили в представительстве.

Там также отметили, что с большой обеспокоенностью восприняли влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, имеющие далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", – сказано в сообщении.

Представительство призвало власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины.

"Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", – отметили дипломаты.

Как писал OBOZREVATEL: