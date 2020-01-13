Решают 4-5 олигархов: Зеркаль сделала громкое заявление о власти в Украине

Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что всю украинскую политику ведут олигархи.

Об этом Зеркаль заявила в интервью "Гордону", отметив, что не видит своего будущего в парламенте после ухода из МИД.

"Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна. В Раду, говорите? Зачем? Кнопочки нажимать?" – сказала Зеркаль.

Работать в иностранной компании она также не хочет: "Королевство маловато. Где масштабный проект, в чем вызов?"

Возвращение в МИД при каденции президента Владимира Зеленского Зеркаль тоже исключила.

Елена Зеркаль Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

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