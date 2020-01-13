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13 января • обновлено в 13:09
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Решают 4-5 олигархов: Зеркаль сделала громкое заявление о власти в Украине

7.4т
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Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что всю украинскую политику ведут олигархи.

Об этом Зеркаль заявила в интервью "Гордону", отметив, что не видит своего будущего в парламенте после ухода из МИД.

"Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна. В Раду, говорите? Зачем? Кнопочки нажимать?" – сказала Зеркаль.

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Работать в иностранной компании она также не хочет: "Королевство маловато. Где масштабный проект, в чем вызов?"

Возвращение в МИД при каденции президента Владимира Зеленского Зеркаль тоже исключила.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль упрекнула Зеленского в том, что президент якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пять веревок решат проблему!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Прям сенсация)))))
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