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12 октября • обновлено в 15:06
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Решающая стадия: Пристайко сделал громкое заявление о новом обмене пленными

2.4т Читать материал на украинском

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что переговоры по обмену пленными между Украиной и Российской Федерацией находятся на решающей стадии.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Издание цитирует слова политика, который оценивает этот обмен, как "более сложный, чем предыдущий".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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"В этих процессах каждое сказанное слово может сыграть драматическую роль. Я пытаюсь не говорить ни про даты, ни про количество обмена, не давать никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии", – заявил Пристайко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время мирных переговоров в Минске 1 октября обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

  • Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

  • Ранее Пристайко уточнил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Есть предложение-всех пленных расстрелять и все ОК.
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2 из 3 ответов | показать все
70rus xxx
70rus xxx
Все одно киевских бомжей подсунут.
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70rus xxx
70rus xxx
Petrenko Ivan, Ванюша,тезка,а меня то за ШО?
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