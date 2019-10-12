Решающая стадия: Пристайко сделал громкое заявление о новом обмене пленными

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что переговоры по обмену пленными между Украиной и Российской Федерацией находятся на решающей стадии.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Издание цитирует слова политика, который оценивает этот обмен, как "более сложный, чем предыдущий".

Вадим Пристайко twitter.com

"В этих процессах каждое сказанное слово может сыграть драматическую роль. Я пытаюсь не говорить ни про даты, ни про количество обмена, не давать никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии", – заявил Пристайко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время мирных переговоров в Минске 1 октября обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Ранее Пристайко уточнил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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