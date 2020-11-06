Решающая роль в проведении выборов в ОРДЛО принадлежит Путину, – Арестович

Таша Адамович Политика 13:39, 6.11.2020 Обновлено: 14:04, 6.11.2020

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) считают технически реальным проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 31 марта 2021 года.

Об этом заявил советник и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, пишет "Украина 24". Главное для их реализации – желание президента России Владимира Путина.

По словам спикера, в случае соответствующей команды со стороны главы РФ, российская сторона выведет войска из ОРДЛО за неделю или даже меньше, чтобы была возможность организовать выборы.

"Я называю то, что мы сейчас делаем – принуждение к конкретизации. Проходит год со встречи в "нормандском" формате. Подпись Путина стоит под этим протоколом. Он выполняется частично российской стороной и есть угроза, что вообще будет сорван. Вот возникает вопрос, хочет ли Путин сохранить лицо и вывести войска и вообще урегулировать конфликт на Донбассе. Потому что определенные признаки того есть", – заявил Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам журналиста, члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша, "План совместных шагов", который подготовил ее глава Леонид Кравчук, "обозначает красные линии для Украины" и не содержит "измены".

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