Репрессии против Порошенко уничтожат международный авторитет Украины, – UCCA

Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA) глубоко обеспокоен последними признаками выборочного правосудия в Украине и вынужден осудить попытки украинской власти вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины. В самом большом представительском органе украинцев, живущих в США, констатировали выраженное желание действующей украинской власти арестовать бывшего президента Петра Порошенко перед политическим судебным процессом. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте организации.

"В июле 2019 UCCA совместно с послами G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США напоминал президенту Зеленскому, что законы о люстрации, которые вступили в силу после Революции Достоинства, были обусловлены историчностью измерений серьезных преступлений и пренебрежением своим обязанности президентом Януковичем", – напомнили в UCCA.

В Конгрессе убеждены: сравнивать люстрацию времен Януковича с тем, что происходит в Украине сейчас, нельзя.

"В отличие от той эпохи беззакония, руководители государства и общественные лидеры, которым сегодня угрожают политические назначенцы президента Зеленского, обеспечивали историческое возрождение национальной системы обороны Украины и изменили к лучшему экономику, которая сокращалась после вторжения России", – подчеркнули в организации.

Люстрация в 2014 году помогла Украине устоять перед российской угрозой, отметили в UCCA.

"Вместо того, чтобы оставить страну уязвимой к дальнейшему вторжению со стороны России, бывшим лидерам Украины удалось убедить США обеспечить Украину летальным оборонительным оружием и восстановить как Вооруженные силы Украины, так и собственное производство вооружения. Если люстрация правительства Януковича была одним из требований демонстрантов Евромайдана в 2013-14 годах, то сегодняшней Украине нужно сосредоточиться на движении страны вперед и на борьбе с врагом у ворот, а не разрывать страну политической борьбой или раздуванием личных обид", – подчеркивают авторы заявления.

UCCA напомнили лидерам Украины, что выборочное, политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый вред имиджу Украины в международном сообществе. Вместо того, чтобы уничтожать авторитет Украины среди своих глобальных партнеров, руководству Украины следует воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона.