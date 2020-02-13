Опустошат "карман" Путина в пользу Украины: в Раде подготовили неожиданное решение на $100 млрд

Россия должна заплатить миллиарды долларов за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Именно с таким посылом 59 народных депутатов предложили создать в Украине Национальное агентство по вопросам преодоления последствий военной агрессии РФ.

Если идею поддержат в Раде, то в стране проведут полный аудит и выставят Кремлю счет. Ожидается, что сумма может достичь 100 миллиардов долларов. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают в парламенте

Речь идет о законпроекте №3057, который зарегистрировали 11 февраля. Авторами выступили десятки нардепов сразу с нескольких фракций, преимущественно из "Голоса", но есть и члены "Слуги народа" (к примеру, глава фракции Давид Арахамия, нардепы Алексей Жмеренецкий, Никита Потураев и другие), представители "Батьківщини" и "Европейской солидарности".

Как сказано выше, планируется создать одно Нацагентство, которое проанализирует все убытки, связанные с агрессией – убытки из-за беженцев и переселенцев, потери предпринимателей, у которых забрали собственность, экологический ущерб и многое другое. Потери банковских структур (наличные, кредиты, залоговое имущество) и так далее.

Во фракции "Голос" фигурирует цифра в 16% от ВВП, которые страна потеряла в результате агрессии, что можно конвертировать в 100 млрд долларов.

Сейчас эти расчеты уже ведут параллельно в министерствах юстиции, иностранных дел и обороны, военно-гражданских администрациях, "Укрзалізниці" и в других ведомствах.

Разрушения на Донбассе

Как это может работать? В законопроекте прописана структура.

После того как Агентство соберет всю информацию, будет подана претензия РФ касательно выплаты репарации. Позже, как уверены авторы идеи, пройдет этап консультаций с Кремлем, и в Москве должны согласиться с выплатой средств. Если же там откажутся, то Украина отправит документ во все международные институции, в том числе и ООН.

Есть ли перспектива и что будет дальше

С учетом внушительного списка подписантов – шансы на успешное голосование достаточно высоки. Правда, на ближайшие месяцы весь парламент парализован голосованием за рынок земли. Напомним, что в проекте есть более четырех тысяч правок, которые нардепы планируют рассматривать и весной.

Разрушения на Донбассе

Инфографика претензий к РФ Голос

Как рассказала OBOZREVATEL нардеп от "Голоса" Юлия Клименко, ожидать внесения на рассмотрения идеи раньше апреля-мая 2020 года не стоит. Проект пройдет профильный комитет, все этапы обсуждения и лишь после завершения эпопеи с рынком земли будет поставлен на голосование в зале в первом чтении.

"На территориях Донбасса и Крыма осталось имущество граждан, которые были вынуждены переехать на неоккупированную территорию, чтобы продолжить нормальную жизнь. Реестра утраченного этими людьми имущества нет, и в процессе реинтеграции все это должно быть подсчитано. Надо учесть и расходы украинцев, которые были вынуждены арендовать или покупать жилье - то есть расходы, которые они понесли, чтобы переехать и спастись от войны, которую начала Россия", – подчеркнула Клименко.

Касательно финансовой части документа, то тут у экономистов возникает много вопросов. Василий Невмержицкий считает, что экономические потери от агрессии достаточно велики. И есть очень много факторов, которые можно считать как прямые и непрямые убытки за последние шесть лет.

"Это прежде всего политический вопрос, но если брать чисто экономические расчеты, то за время войны мы потеряли более 100 миллиардов долларов. Речь идет как о ВВП, так и банковских активах, наличке. Мы имеем нарушенные производственные циклы на предприятиях, утраченное имущество, смерти людей и ликвидацию многих активов. Поэтому если это все оценивать в комплексе, то сумма будет больше. При желании подсчитать все можно, это более чем реально", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL финансист.

Как это было в других странах?

Авторы законопроекта опираются на опыт других стран, которые также требовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Упоминается опыт Ирака и Кувейта, Польши и Германии, Греции и других стран.

К примеру, в феврале 2019 года Ирак выплатил Кувейту 300 миллионов долларов репараций за военное вторжение и оккупацию страны в 1990-1991 годы, а также потери и ущерб, нанесенные частным лицам и компаниям. Как пишет "Украина по-арабски", Компенсационная комиссия ООН (ККООН) выступила в качестве посредника. В апреле 2018 года Багдад возобновил выплаты Кувейту, которые были приостановлены с октября 2014 года из-за сложной ситуации в Ираке.

Тогда было выплачено 90 миллионов долларов. ККООН сообщала, что на тот момент Ирак выплатил Кувейту в общей сложности 47,9 миллиарда долларов и остался должен около 4,5 миллиарда. Багдад обязан выплачивать 300 миллион долларов каждые три месяца.

Вторжение Ирака в Кувейт РИА

Аналогичная ситуация происходит сейчас и в Греции. В июне 2019 года правительство страны затребовало от Германии начать переговоры о выплате репараций за Первую и Вторую мировые войны, Афины оценивают ущерб в размере 400 миллиардов долларов (это в два раза больше, чем бюджет Греции в 2017 году). Берлин же неоднократно отказывал в выплатах, ссылаясь на Договор о восстановлении единства Германии, который вступил в силу в 1990 году и не предусматривал выплат дополнительных репарации.

Возможен ли такой подход в нынешних реалиях для Украины? Вероятно, что нет. На данном этапе Россия не признает ни агрессию против Украины, ни сам факт аннексии части территорий. К тому же, по многочисленным заявлениям официальных лиц Кремля, регулярная армия страны не ведет никаких боевых действий в Украине, что существенно усложняет процесс каких-либо компенсаций.

Проще говоря – юридически Украина и Россия не объявляли друг другу войну. На уровне дипломатических и политических переговоров Москва также всячески отрицает прямое участие в агрессии, поэтому навряд руководство Кремля будет идти на встречу в вопросе репараций.

Ну и еще одна составляющая вопроса – деньги. Никто компенсировать десятки или сотни миллиардов долларов Украине не будет. К сравнению, бюджет страны на 2020 составляет менее 50 млрд долларов, а ожидаемая сумма репараций превышает его минимум в несколько раз.

Также вопросы есть и к самому Нацагентству, его эффективности. Что будет делать орган, сколько лет будет функционировать и есть ли реальный смысл в его функционировании? Единственный смысл для идеи – подготовить мировому сообществу детальный анализ убытков в результате агрессии РФ. А далее надеяться, что в геополитике что-то изменится на пользу Украине.

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