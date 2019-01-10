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''Рекордное число оружия'': Полторак заявил о громких успехах ВСУ

2.2тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины получили рекордное число вооружения за период действия военного положения, которое длилось месяц.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Степан Полторак в интервью "Урядовий кур’єр", отметив, что ведомство сразу создало центр координации и взаимодействия органов государственной власти с военным командованием.

"Мы получили заявки на нужды по доукомплектованию, поставкам имущества и ресурсов, проработали нормативную базу, неотложные предложения, подавая их Верховной Раде и правительству. За этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения — около 300 единиц", — подчеркнул он.

По словам Полторака, была проведена огромная работа в контексте тренировок органов военного управления с десятками тысяч резервистов, бригад территориальной обороны.

''Рекордное число оружия'': Полторак заявил о громких успехах ВСУ

"Антикор"

"Проведено кризисное планирование, по результатам которого разработаны соответствующие документы применения Вооруженных сил, других составляющих сектора обороны. Уточнен мобилизационный план ВСУ, определены органы военного управления, которые получили статус военного командования", — добавил министр.

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Он также уточнил, что на отдельных направлениях были передислоцированы группировки войск для быстрого реагирования на угрозы, введены дополнительные силы и средства ПВО.

"Это время показало положительные примеры и результаты и раскрыло отдельные проблемы. Это хорошо, потому что над их решением уже работаем. Стоит напомнить, что такие масштабные меры принимали впервые в истории Украины", — заключил Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко доложил о готовности украинской армии дать отпор в случае военной эскалации.

Представительница Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко указала на плюсы военного положения, назвав его "маркером готовности дать отпор".

В то же время президент Петр Порошенко подчеркнул, что за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене. Однако он также озвучил две главные неудачи.

Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Тег
военное положение
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эка...дурак...Сам себя не похвалишь...Скколько самолётов????Ау.......
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