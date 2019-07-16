Выборы-2019: кто же проходит в Раду и почему социологи путают украинцев

До внеочередных парламентских выборов 2019 года осталось меньше недели. Основные социологические группы уже публикуют заключительные рейтинги политических партий. Правда, очень часто они сильно отличаются друг от друга.

Почему так и кто имеет реальные шансы попасть в 9-й созыв Верховной Рады – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине действуют несколько основных и крупных социологических агентств. Именно результаты их соцопросов чаще всего публикуются в СМИ;

Они единогласно отдают победу на предстоящих выборах партии “Слуга народа”. По разным данным, она набирает от 40 до 50% в среднем;

Имеют шансы попасть в парламент и другие политические силы, в частности "Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и "Голос";

Правда, в зависимости от рейтингового агентства, результаты могут существенно отличаться. Это объясняется заказчиком опроса и методом проведения исследования.

Почему опросы везде разные?

При оценке результатов нынешних опросов стоит учитывать фактор "заказчика". Это не значит, что все исследования поголовно покупные, но часть таковых имеет место.

Как вариант – заказчик получает реальные данные исследования в закрытом режиме, а в открытый выпускает уже подкорректированные. Они могут быть направлены как на повышение собственного рейтинга, так и на искусственное занижение результатов основных оппонентов.

Более того, некоторые агентства публикуют опросы без указания заказчика, что является прямым нарушением закона о выборах.

Верховная Рада

В то же время сами социологи называют другие причины большой разницы в цифрах. К примеру, генеральный директор КМИС Владимир Паниотто объяснил, что один из факторов – количество политических партий в опроснике.

"Скорее всего, это разные скрининги. Мы давно начали этот опрос, но у нас много работы, поэтому мы медленно его проводим. В нашем списке не хватало 6 политических сил. Кроме того, получился достаточно долгий период", – пояснил он OBOZREVATEL.

Паниотто назвал еще один фактор, оказывающий сильное влияние на результат опроса – место партии в списке, который предлагается респондентам.

"Например, на первом месте в нашем списке был "Оппозиционный блок". Первое место может дать дополнительно полбалла. Кроме того, часть людей может сделать ошибку и посчитать, что это "Оппозиционная платформа – За життя", – подчеркнул социолог.

Кто проходит в Раду

От выборов к выборам в Украине принято всерьез воспринимать социологические исследования сразу нескольких агентств. Самыми известными среди них являются группа "Рейтинг", Research&Branding Group, КМИС, Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, а также "Центр Разумкова". К слову, в открытом доступе есть база социологических агентств от издания "Тексты", где указаны реальные компании и, вероятно, подставные.

Указанные же здесь агентства работают достаточно долго и исследования проводят регулярно. С момента объявления внеочередных выборов компании одна за одной публикуют социологические исследования, где пятерка лидеров выглядит примерно одинаковой.

Так, все агентства дают президентской партии “Слуга народа” первое место, правда, с разным результатом. Диапазон довольно большой – от 40 до 50%.

В частности, наибольший результат “Слуге” дает КМИС – 52,3% голосов. Другие социологи намного скромнее:

"Рейтинг" – 47%

Research&Branding Group – 44,8%

"Социальный мониторинг" – 41,6%

"Центр Разумкова" – 41,5%

В целом одна из главных интриг будущих выборов состоит в том, сможет ли "Слуга народа" набрать больше половины голосов украинцев по общенациональному списку. Такой результат может существенно увеличить шансы на формирование партией монокоалиции.

На втором месте почти у всех агентств находится “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Эта партия существенно уступает “Слуге”, но имеет отличные шансы завести в парламент 35-40 народных депутатов только по списку.

КМИС – 10,3%

"Рейтинг" – 11,6%

Research&Branding Group – 9,6%

"Социальный мониторинг" – 13,7%

"Центр Разумкова" – 12,5%

Далее по списку идут партии "Европейская солидарность", “Батьківщина” и “Голос”. В зависимости от социологического агентства они берут третье место в рейтинге. Правда, интересен и тот факт, что в крайнем опросе КМИС партия “Голос” набирает всего 4% голосов и в Раду не попадает.

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При этом другие группы дают ей уверенный запас “прочности”.

"Рейтинг" – 5,2%

Research&Branding Group – 7,8%

"Социальный мониторинг" – 7,5%

"Центр Разумкова" – 8,8%

Относительно стабильное положение у партий "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Их рейтинг сейчас находится в диапазоне 6-10% и они, вероятно, пройдут в парламент на своем базовом электорате. То есть на тех избирателях, которые уже давно определились голосовать за них на выборах.

К слову, довольно странным выглядит опрос КМИС в контексте и другой политической партии – “Сила и честь”, которую возглавляет Игорь Смешко. Киевский институт дает ей 5,1%, хотя ранее соцагентства не прочили партии более 4%. Группа "Рейтинг" – всего 3,6% голосов. Опрос проводился с 6 по 11 июля. Прошлый соцопрос того же КМИС только за период с 25 июня по 7 июля прогнозировал политической силе 3,8%.

Рейтинг Research&Branding Group дает партии Игоря Смешко 4,2% голосов украинцев. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко в своем совместном социологическом исследовании электоральных симпатий и того меньше – 2,5%. Замер настроений украинцев проводился с 28 июня по 4 июля.

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