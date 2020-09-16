Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 30% – соцопрос

С апреля 2020 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал с более 40% до ниже 30% в сентябре, однако это не помешало ему остаться лидером президентского рейтинга.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

Так, если бы в начале сентября состоялись выборы президента, Зеленский стал бы победителем первого тура, однако набрал бы лишь 29,2% голосов (среди тех, кто будет участвовать в выборах и определился со своим кандидатом).

В пятерку лидеров президентского рейтинга также попали Юрий Бойко (15,5%), Петр Порошенко (14%), Юлия Тимошенко (9,3%) и Игорь Смешко (6,4%).

Заметим, что согласно результатам опроса рейтинг Зеленского падает уже пятый месяц подряд.

Опрос был проведен 3-6 сентября. В нем приняли участие 2000 респондентов. Интервью проводились методом face-to-face.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них. Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг", 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.

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