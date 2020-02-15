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15 февраля • обновлено в 10:57
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За Зеленского готовы проголосовать 38,4% украинцев – Socis

2.4т
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Новый соцопрос жителей Украины показал существенное падение популярности действующего президента Украины Владимира Зеленского с момента выборов. В то же время он остался единственным политиком в государстве с таким количеством поддержки избирателей.

Так, центр Socis с 1 по 10 февраля провел исследование "Социально-политическая ситуация в Украине – февраль 2020" и опросил 2000 респондентов, поинтересовавшись, за кого они проголосовали бы, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье. Статистическая погрешность исследования составила +/- 2,1%.

Относительное большинство опрошенных украинцев (а именно 38,4%) готово было поддержать Зеленского. За лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко захотели проголосовать 9,6%, главу политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 9,3%, лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко – 7,5 %, главу политсилы "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,4%.

За Зеленского готовы проголосовать 38,4% украинцев

За Зеленского готовы проголосовать 38,4% украинцев

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Остальных кандидатов готовы были поддержать менее 2% опрошенных украинцев. В то же время 13,3% заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 7,8% затруднились ответить.

Рейтинг украинских политиков

Рейтинг украинских политиков

Socis

Как сообщал OBOZREVATEL, после второго тура выборов президента Украины с результатом 73,22% голосов Зеленский победил своего оппонента Порошенко.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Чехов Анатолий
Чехов Анатолий
Охлос начинает чесать репу и закатывать раскатанные на халяву губы с схлопыванием челюстей. Дальше опять на Майдан с воплями за новой халявой? Испокон веков до быдла не доходит, что не "отнять и поделить", а работать нужно и зарабатывать, чтобы иметь достойную жизнь..
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще 35% куда слюняли?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Неизлечимых депилоф еще 38% - ужас, но динамика положительная, и это радует!
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