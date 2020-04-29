Рейтинг Зеленского растет: социолог пояснил феномен

За год президентства электоральный рейтинг Владимира Зеленского увеличился.

"Сейчас за него проголосовало бы примерно на 10% больше, чем в первом туре президентских выборов", – сказал в блиц-интервью ObozTV директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Как пояснил социолог, электоральный рейтинг является относительной оценкой и напрямую зависит от того, кто еще представлен в списке, который предлагается респондентам.

"В электоральном рейтинге нужно выбрать одного человека из других людей, которые есть в списке. Поэтому тут зависит от списка, от того, кто будет баллотироваться. Например, если бы в избирательных списках был Вакарчук, то была бы одна картина, если бы не было – другая", – заметил он.

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"Если мы берем электоральный рейтинг Зеленского, то он не только не уменьшился, он увеличился. Потому что, несмотря на падение его поддержки, отношение к остальным тоже ухудшилось. И он выглядит относительно лучше в том списке", – рассказал Паниотто.

В то же время он сообщил о том, что абсолютные показатели, такие как отношение, доверие и поддержка, у Владимира Зеленского падают. "Было 74%, а последний наш замер показал, что 44% положительно относятся к Зеленскому", – рассказал социолог.

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным телефонных опросов КМИС, в начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов, тогда как в марте – 46%. При этом выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% против 21% в марте.