"Президент с народом": социолог оценил рейтинг Зеленского после пресс-марафона

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который прошел 10 октября и продолжался 14 часов, однозначно добавит ему "плюсов" в рейтинге избирателей.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он обратил внимание, что в Украине мероприятие такого формата прошло впервые и факт встречи Зеленского с журналистами – позитивный сам по себе.

"Кроме того, марафон чрезвычайно интересный. Его можно разбирать на множество разных цитат, месседжей, ответов на разные вопросы. И анализировать. Поэтому я считаю, что это однозначно позитивно повлияет на отношение рядового украинца к президенту Зеленскому", – объяснил Антипович.

Социолог напомнил, что команда Зеленского еще до выборов демонстрировала нестандартные подходы к избирательной кампании.

"Нынешний формат ни на что не похож. Он демонстрирует открытость президента. Он демонстрирует, что президент с народом или близок к народу. На камерах видно, как внизу сидят люди, обычные граждане, которые пришли в заведение поесть. А в этом же заведении выступает президент. С точки зрения рядового гражданина – это абсолютный позитив", – отметил он.

"Другое дело, что эксперты и журналисты могут говорить о каких-то недостатках формата… Но я думаю, что в целом Зеленский получит однозначный плюс", – резюмировал Антипович.

По его мнению, такое общение главы государство с представителями СМИ должно происходить и в дальнейшем.

"Встреча президента с журналистами была уже даже необходимой с учетом принятых решений и законов, местами быстрых и слишком быстрых. То есть, к президенту накопилось много вопросов. Вот он на них и отвечает", – подытожил социолог.

Зеленский на пресс-марафоне 10 октября president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Владимира Зеленского состоялся 10 октября на территории фуд-корта Kyiv Food Market. Глава государства разговаривал с журналистами 14 часов – с 10 утра и до полуночи.

Таким образом он установил мировой рекорд: дольше Зеленского ни один президент в мире еще не общался столько времени с прессой.

В общей сложности он ответил на 500 вопросов. Самые интересные высказывания президента собраны в материале OBOZREVATEL.

Мнения украинцев в Facebook по поводу пресс-марафона разделились – кто-то похвалил Зеленского за рост как политика, кто-то отнесся ко всему с юмором, а кто-то указал на ряд серьезных просчетов.

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