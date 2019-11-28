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29 ноября • обновлено в 11:01
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"Смешно и абсурдно": Береза узнал, как у Зеленского решили вернуть рухнувший рейтинг

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Команда президента Владимира Зеленского на фоне резкого падения его рейтинга якобы решила пропиарится, задумав снять депутатскую неприкосновенность с его предшественника Петра Порошенко.

Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Ситуация смешна и абсурдна одновременно. Резкое падение рейтинга напрягло того, чей рейтинг упал. Решают, как его поднимать. Учитывая, что в ОП все планируемые действия предварительно тестируют на фокус-группах и постоянно заказывают социологию, то выбрали действие, которое должно поменять ситуацию", – написал он.

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Береза узнал, как у Зеленского решили вернуть рейтинг

Береза узнал, как у Зеленского решили вернуть рейтинг

Береза обратил внимание, что вскоре все депутаты лишатся неприкосновенности, но в случае с Порошенко это решили сделать показательно.

"Как пиар это зайдет. И даже рейтинг чуток поднимет. А что дальше? Машина на квадратных колёсах все равно ехать не будет. Даже если громко об этом орать. Надо колеса на ней поменять. Только замена колес пока не в приоритете. Поэтому наблюдаем пиар-шоу и смотрим, как вместо смыслов нам предлагают форму. А о том, чтоб наполнить форму содержанием, пока, не думают. Почему? Потому что смыслы нужно создавать, а потом реализовывать их на практике. А это не просто. Вот и наблюдаем чехарду и борьбу нанайских мальчиков, вместо государственной политики и реализации стратегии государственного развития", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее результаты опроса показали, что рейтинг Зеленского за сентябрь-ноябрь упал с 73% до 52%.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Борислав Береза
Место
Украина
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Комментарии
16
12
Смешно
30
Интересно
62
Печально
17
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этим можно рейтинг вернуть? Сделать из "бывшего" "жертву"? "Бывшему" можно рейтинг вернуть.
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2
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну как бы рано виагру советовать для поднятия рейтинга, все-таки мал еще!
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1
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семенов Александр
семенов Александр
А почему вы бляхера ,березой называете?
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1
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семенов Александр
семенов Александр
Вот это смешно и абсурдно
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