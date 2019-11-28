"Смешно и абсурдно": Береза узнал, как у Зеленского решили вернуть рухнувший рейтинг

Команда президента Владимира Зеленского на фоне резкого падения его рейтинга якобы решила пропиарится, задумав снять депутатскую неприкосновенность с его предшественника Петра Порошенко.

Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Борислав Береза со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Ситуация смешна и абсурдна одновременно. Резкое падение рейтинга напрягло того, чей рейтинг упал. Решают, как его поднимать. Учитывая, что в ОП все планируемые действия предварительно тестируют на фокус-группах и постоянно заказывают социологию, то выбрали действие, которое должно поменять ситуацию", – написал он.

Береза узнал, как у Зеленского решили вернуть рейтинг

Береза обратил внимание, что вскоре все депутаты лишатся неприкосновенности, но в случае с Порошенко это решили сделать показательно.

"Как пиар это зайдет. И даже рейтинг чуток поднимет. А что дальше? Машина на квадратных колёсах все равно ехать не будет. Даже если громко об этом орать. Надо колеса на ней поменять. Только замена колес пока не в приоритете. Поэтому наблюдаем пиар-шоу и смотрим, как вместо смыслов нам предлагают форму. А о том, чтоб наполнить форму содержанием, пока, не думают. Почему? Потому что смыслы нужно создавать, а потом реализовывать их на практике. А это не просто. Вот и наблюдаем чехарду и борьбу нанайских мальчиков, вместо государственной политики и реализации стратегии государственного развития", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее результаты опроса показали, что рейтинг Зеленского за сентябрь-ноябрь упал с 73% до 52%.

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