''Украинцы разочарованы'': как скандалы разрушат рейтинги Зеленского и "Слуги народа"

“Решалово” в стиле 90-х близкого друга президента Юрия Корявченкова (Юзика), скандальная история нардепа-педофила Романа Иванисова — первые гвозди в гроб партии "Слуга народа". Социологи уже предупреждают, если тенденция не прекратится, то рейтинги партии Владимира Зеленского резко упадут.

Как отреагирует общество на скандалы вокруг команды Зе — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Отдельные социологи предупреждают — если чреда скандалов вокруг "Слуги народа" не прекратится, то рейтинг партии президента начнет падать;

Даже называют конкретные цифры: минус 5-10%;

Их коллеги же уверены, что украинцы пока не до конца понимают, кто и как виноват в конфликтах. Прошло еще мало времени, поэтому принять конкретное решение еще не успели;

За 3 месяца работа монобольшинство Зеленского попало в десяток секс-скандалов и подозрений в коррупционных схемах.

Что говорят социологи

Эксперты в целом разделились на два лагеря. Одни говорят, что многие украинцы еще не разобрались — кто и в чем виноват среди "слуг народа". Вторые же наоборот прогнозируют падение рейтинга всей команды президента. Так, руководитель центра “Социальный мониторинг” Дмитрий Дмитрук считает, скандальный ноябрь существенно подкосит доверие к партии власти.

"Мы планируем провести исследование до конца этого года, на протяжении этого месяца, я бы сказал. Мне кажется, скандалы сильно повлияют на рейтинг. У партии "Слуга народа" сейчас где-то 44%, но я расчитываю падение на 10 пунктов. Опустится до 30%. Касательно президента, то падение будет, но не такое большое, прогнозирую до 60%. То есть в среднем на 5-6 пунктов", — рассказал OBOZREVATEL Дмитрук.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович допустил, что о скандалах с членами партии "Слуга народа" могут не знать многие избиратели этой политической силы. "Каждый человек находится в своем информационном поле, общается с друзьями и знакомыми, читает новости и так далее. Как правило, те, кто интересуются политикой, "живут" в Facebook и на улицу не выходят", – сказал он OBOZREVATEL.

Рейтинг "Слуги народа" падает

По его словам, "общественное мнение инертно, в том числе и потому, что информация должна дойти до потребителя. То, что пишут в интернете, знают далеко не все украинцы, которые в основном смотрят телевидение".

Отвечая на вопрос, планирует ли "Рейтинг" организовать специальное социологическое исследование о том, как скандалы со "слугами" повлияли на рейтинг этой партии, Антипович сказал: "Это вопрос коммуникационный. Максимум, о чем можно спросить – "слышали ли вы про эти события?" А потом спросить: "Как вы к ним относитесь?" и так далее".

"Если рейтинги снижаются – вот вам и влияние. Но они могут снижаться не от этих событий, а от других. Да, можно копать. Пусть "Слуга народа" заказывает динамику своих рейтингов", — резюмировал он.

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что последние скандалы вокруг членов партии "Слуга народа" не окажут существенного влияния на рейтинг этой политической силы.

"Пока нам никто не заказывал таких исследований, у нас в проектах такого нет. И я не думаю, что это такая важная тема. Хотя, такой вопрос можно было бы добавить", – заметила социолог.

Вместе с тем Бекешкина поделилась собственными мнением о том, могут ли скандалы с членами "Слуги народа" существенно повлиять на рейтинг партии в целом. "Это может повлиять на рейтинг в совокупности. Но вообще говоря, рейтинг "Слуги народа" не был рейтингом этой политической силы. Это был рейтинг Зеленского", – подчеркнула она.

Опросив всех, социолог может прийти к выводу, если скандальные тенденции в монобольшинстве не удастся погасить, то партия продолжит падение. Поэтому руководству необходимо провести моральную люстрацию. Как минимум подать в отставку. Если же к таким мерам не прибегнуть, то Украину ждут досрочные парламентские выборы. А не за горами и президентские.

Какие скандалы рушат рейтинг монобольшинства

Три недели ноября выдались одиозными для многих членов "Слуги народа". Если раньше большинство проблемных "слуг" попадались на переписках с Джокером или проститутками, то в этом раз все намного серьезнее.

Первым "ударом в колокол" стала публикацией записей разговора ближайшего друга президента, народного депутата Юрия Коряченкова с коллегами "по цеху" нардепами Владленом Неклюдовым, Юрием Киселем, Вячеславом Медяником, Еленой Криворучкиной с руководителем Днепропетровской полиции Владимиром Огурченко и на тот момент претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов.

Правоохранителей нардепы призвали не бояться и общаться по всем спорным вопросам с ними.

"Делай по моей команде. Мы посмотрим и поддержим", – заявил "Юзик". Его коллеги добавили, что бояться нечего, поскольку "Кривой Рог – город президента", поэтому "все схвачено".

Полицейский спросил, что делать если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль". "У нас за спиной стоит президент, не дай Бог кто-то какие-то предъявы — руки по локоть будут отрублены, голова с плеч", — ответил кто-то из "слуг".

Еще один жесткий скандал внутри партии — дело нардепа-насильника Романа Иванисова. История вокруг Иванисова невероятно жестокая, скандальная и запутанная. Детали о ней можно прочитать здесь.

Скандальный Роман Иванисов

Если кратко — нардеп скрывал свою судимость за группое изнасилование. Оказалось, что в середине 90-х он с тремя друзьями по очереди изнасиловали девушку, у которой маленький ребенок. Пользуясь покровительством богатого отца, Иванисов отсидел всего лишь полгода и был помилован лично на тот момент президентом Леонидом Кучмой.

Эту информацию он скрывал от украинцев, но когда она всплыла в сеть — начал ее отрицать. Публично отрицала ее и фракция "Слуги народа" вместе с ее руководителем Давидом Арахамией. Лишь после активной позиции СМИ насильника исключили из фракции, правда, мандат он до сих пор не сложил.

Также стоит вспомнить менее преступный, но тем не менее скандальный перфоманс Богдана Яременко. Нардеп прямо в зале парламента заказывал проститутку, общался с разными женщинами. Когда же журналисты показали его переписки в рабочее время, нардеп вышел к трибуне парламента и начал угрожать СМИ уголовной ответственностью.

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