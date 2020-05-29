Рейтинг Порошенко и "ЕС" существенно вырос во Львове: Зеленский и Садовый отстают

Пятый президент Украины Петр Порошенко и его партия "Европейская солидарность" лидируют в электоральных симпатиях львовян.

Об этом говорится в результатах социологического опроса компании "Социоинформ", который проводился с 12 по 22 мая. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился, Порошенко набрал бы 34,3%, Владимир Зеленский – 18,8%, Анатолий Гриценко – 9,3%, Андрей Садовый – 8,7%, Святослав Вакарчук – 8,4%, Игорь Смешко – 5%, Юлия Тимошенко – 4,4%.

В то же время, согласно исследованию, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился, наибольшую поддержку получила бы партия "Европейская солидарность" – 34,5%, "Слуга народа" – 15,5%, "Голос" – 11,9%, "Самопомощь" – 8,6%, "Гражданская позиция" – 7%, ВО "Свобода" – 5%, ВО "Батьківщина" – 4,8%. Другие партии набирают значительно меньше проходного барьера.

Петр Порошенко

51% жителей Львова считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Лишь каждый десятый считает, что страна движется в правильном направлении. 29% – в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном.

Кроме того, львовяне критически оценивают деятельность президента Зеленского. 57,2% опрошенных оценивают ее негативно и скорее негативно. Положительно и скорее положительно – 33,8%.

Опрос был проведен во Львове 13-22 мая 2020 по заказу ОО "Громадська надія". Методом стандартизированного интервью "лицом к лицу" опрошено 800 человек в возрасте 18 лет+. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Партия Порошенко почти на 3 процента опережает президентскую партию "Слуга народа".