Рейтинг партии Порошенко вырос на Львовщине, "Голос" – далеко позади

На Львовщине вырос рейтинг партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", а рейтинг политсилы "Голос", которая на внеочередных выборах в парламент в 2019 году была лидером в регионе, наоборот снизился.

Об этом свидетельствует свежий опрос Социологической группы Рейтинг. Так, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в июне 2020 года, во Львовской области почти треть голосов избиратели отдали бы "Европейской солидарности" – она опережает партию "Слуга народа" более чем на 12%.

По данным Рейтинга среди тех, кто определился и пойдет на выборы, 29,2% – "Европейская солидарность" (выборы 2019 – 19,9%); 17,1% – "Слуга народа" (22%); 9,2% – ВО "Батьківщина" (9,4%); 9,1% – "Голос" (23,1%); 7,2% – "Гражданская позиция" (2,7%); 6,0% – ВО "Свобода" (5,5%).

На выборах во Львовский облсовет также лидирует "Европейская солидарность", ее готовы поддержать 26,7% опрошенных. "Слуга народа" имеет 13,1% поддержки, "Голос" – 9,2%, ВО "Батьківщина" – 8,9%, Объединение "Самопомощь" – 8,2%, ВО "Свобода" – 7,8 %, "Гражданская позиция" – 7,6%. Не определились с выбором около 17% респондентов.

Опрос был проведен 6-22 июня 2020 среди 2000 жителей Львовской области от 18 лет и старше методом личного интервью. Погрешность составляет не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, электоральный показатель Владимира Зеленского по сравнению с декабрем прошлого года упал почти на 17% и составляет 30,4% (в декабре 2019 составлял 47,2%). Ключевой конкурент – пятый президент Петр Порошенко (11,2%) с декабря нарастил свою поддержку с 9,2%.