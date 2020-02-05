Рейтинг партии Порошенко после выборов вырос в 1,5 раза – опрос

Рейтинг партии "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, после выборов в Верховную Раду увеличился в полтора раза.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социс" с 20 по 27 января 2020 года. В частности, сейчас рейтинг политсилы составляет 12%. Отметим, что на выборах в парламент "Европейская солидарность" набрала 8,10%.

"Первое место занимает партия власти" Слуга народа " – 47,9%, следующий результат у "Оппозиционный платформы – За жизнь" – 14,4%. За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 12,0%. Далее следует партия "Батьківщина" – 8,0%", – говорится в исследовании.

Все остальные партии получили бы менее 5% поддержки.

Выборка исследования составляет 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Европейская солидарность Пресс-служба ЕС

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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