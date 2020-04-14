Рейтинг "ЕС" существенно вырос: партия Порошенко догоняет теряющих позиции "слуг"

Рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с ноябрем прошлого года упал почти вдвое, в то время как рейтинг "Европейской солидарности" наоборот вырос.

Об этом говорится в исследовании социальной группы Рейтинг, проведенном 10-12 апреля. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то 38,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, поддержали бы партию "Слуга народа", а 15,4% – "Европейскую солидарность".

Все другие партии не преодолевают 5-% барьер, как и парламентская партия "Голос". Она имеет только 3% поддержки. Все остальные партии не набирают и трех процентов.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Отметим, согласно исследованию, проведенному группой "Рейтинг" в ноябре, партию "Слуга народа" готовы были поддержать 45%, 9,6% – партию "Европейская солидарность", 8,5% – партию "Батькивщина", 4,4% – партию "Голос".

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг партии "Слуга народа" в Киеве по сравнению с декабрем прошлого года упал практически на 10%, почти на столько же вырос рейтинг партии "Европейская солидарность".

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