"Рейх легализован": в ЧМ-2018 в России увидели тревожный сигнал для всего мира

Чемпионат мира по футболу, который прошел в России, сыграл на руку президенту РФ Владимиру Путину, поскольку его посетили многие президенты других стран.

ЧМ-2018 "легализировал" российский "рейх", написал на своей странице в Facebook журналист и заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Он (Владимир Путин. ― Ред.) своего добился. Всего, чего хотел. Рейх легализован, фюрер рукопожатен. Ну, что ж, господа, обещаю вам продолжения банкета. На календаре ментальный 36-й год. До резкого ужесточения репрессий в РФ — год, до мировой войны — чуть больше. Этот трусливый, продажный мир, бегущий по граблям, заслуживает большой войны, и он её получит", ― высказался журналист, комментируя фото, на котором Путин стоит в обнимку с президентами еще нескольких стран.

Также, по мнению Муждабаева, общество упорно пытается рассмотреть что-то человеческое в Путине, не понимая, какую на самом деле политику он ведет.

"Вы всё хотите разглядеть какую-то человечность у того, чьи войска оккупируют другие страны, бомбят "для тренировки" города и сбивают гражданские самолеты? Совсем, что ли, ку-ку?" ― написал Айдер Муждабаев.

Как писал OBOZREVATEL, Дональд Трамп внезапно рассыпался в похвалах Владимира Путина.