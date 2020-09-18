Реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, – Резников

Реинтеграция Донбасса после окончания войны будет сложной и продлится минимум 25 лет.

Об этом в пятницу, 18 сентября, с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников.

По его словам, процесс реинтеграции Донбасса займет "минимум одно поколение".

"Реинтеграция территорий, которые временно оккупированы, не состоится сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение", – сказал дипломат.

Отметим, что ранее Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что в закон об особом статусе Донбасса будет включена "формула Штайнмайера".