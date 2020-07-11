Реинтеграция Донбасса займет 25 лет, – Резников

Безопасная реинтеграция оккупированного Россией Донбасса займет минимум 25 лет.

Такое мнение высказал в интервью "Главкому" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он отметил, что именно безопасная реинтеграция – это его красная линия.

"Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, – эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирований, так и в ментальности людей", – отметил Резников.

По его словам, на Донбассе есть "вполне сознательные ребята", которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе.

"Да ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", – подчеркнул вице-премьер.

Он рассказал о приватном разговоре с немцами, у которых уже десятки лет прошло после падения Берлинской стены: есть ли еще различие между западными и восточными немцами, которые жили по разные ее стороны?

"Так вот – они ментально разные до сих пор, а это уже два поколения. Сколько бы не инвестировала западная часть в восточную, строила там заводы, "восточники" живут с мыслью, что им еще должны. И это в цивилизованной Германии. Мы можем представить, что будет у нас с нашей пассионарностью", – добавил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Янина Соколова считает, что пока Донбасс контролируется террористами Российской Федерации, любые форматы общения с людьми, которые живут там под дулами автоматов, являются невозможными.