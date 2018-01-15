Реинтеграция Донбасса: стало известно о серьезных подвижках в Раде

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января, рассмотрит объемный закон о реинтеграции Донбасса - 673 правки.

Об этом в интервью журналистам перед заседанием согласительного совета заявила глава парламентского комитета по вопросам иностранных дел, внефракционный народный депутат Анна Гопко, передает корреспондент "Обозревателя".

"Завтра (16 января. - Ред.) законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Мы надеемся, что в окончательной версии законопроекта будут учтены все наши поправки и требования, которые усилят ответственность России за оккупацию не только Донбасса, но и Крыма. Пока что мы ждем представления окончательного варианта законопроекта от главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны (Сергея Пашинского. - Ред.)", - заявила она.

Гопко добавила, что оппозиция настаивала на включении в законопроект норм об определении точной даты начала аннексии Крыма, оккупации Луганской и Донецкой областей.

"Чтобы в законе было дано четкое определение оккупации, прописаны нормы о компенсациях за оккупацию со стороны России. Мы также настаивали, чтобы Крым был законодательно определен как аннексированная территория, а не только временно оккупированные территории Донбасса", - отметила нардеп.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета подтвердил, что во вторник депутаты первыми рассмотрят законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Законопроект объемный: 673 правки, из них 374 - уже отклонены. Сложно предположить, сколько времени займет рассмотрение этого законопроекта. Очевидно, несколько часов", - сказал спикер.

Позже заместитель главы фракции "Батьківщина" Андрей Кожемякин озвучил риски законопроекта.

Глава фракции "Самопоміч" Олег Березюк и вовсе заявил, что Украину могут засудить в Гаагском суде из-за законопроекта о реинтеграции Донбасса.

В то же время глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что преград для принятия законопроекта уже 16 января нет, а отсылок к "Минску" в документе не будет.

Как сообщал "Обозреватель", Верховная Рада Украины одобрила документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем Российская Федерация названа агрессором.

Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.