Новый министр и "пропаганда": Разумков по пунктам пояснил план реинтеграции Донбасса

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил за создание в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", назвав предложение "довольно неплохим".

"Мы достаточно интенсивно общаемся и проводим встречи с различными дипломатическими учреждениями, как внутри государства, так и снаружи. Особенно важными роли народных депутатов и Верховного Совета будут при подготовке законов, которые будут связаны с деоккупацией и реинтеграцией этих территорий", – отметил он.

"Во время заслушивания Программы действий Правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, были достаточно дельные предложения по созданию позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо", – добавил нардеп.

Он уточнил, что такое предложение озвучивали некоторые народные депутаты, которые ранее проживали на ныне временно оккупированных территориях или входящих в состав комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.

Политик пояснил, что на форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября текущего года, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. По его мнению, первоочередной в этом вопросе является информационная политика.

"Возвращать людей можно сначала только ментально, а уже после этого – физически", – подчеркнул Разумков.

Вторым важным аспектом реинтеграции он назвал экономический рост Украины. Важна также международная составляющая и аспект с безопасностью.

"Сильная армия – залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем: дипломатическое направление – более эффективное и поможет быстрее вернуть временно оккупированные территории", – резюмировал глава парламента.

Facebook Дмитрия Разумкова

Как писал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков решил покинуть пост главы партии "Слуга народа". Соответствующее заявление он сделал 1 октября, пояснив, что возглавлять одновременно и парламент, и партию "некорректно".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!