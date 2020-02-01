Региональный президент Jacobs и человек Ахметова: стало известно, кто может возглавить новые министерства Гончарука

Президент Владимир Зеленский в рамках анонсированного переформатирования правительства планирует создать несколько новых министерств. Речь идет о министерствах промышленности, инвестиций, сельского хозяйства и оккупированных территорий.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", Минпром может возглавить один из лидеров Оппозиционного блока и экс-директор Запорожстали – завода Рината Ахметова, Ростислав Шурма.

На министерство инвестиций рассматривается кандидатура регионального президента Jacobs в странах Восточной Европы Тараса Лукачука. На выборах в Раду он официально финансировал партию "Голос".

Главой министерства по оккупированным территориям может стать участник от Украины в трехсторонней переговорной группе по Донбассу в Минске Алексей Резников. По информации "Страны", его связывают с помощником президента Андреем Ермаком.

Кроме того, ожидается назначение вице-премьера по экономике, который должен стать куратором премьер-министра Алексея Гончарука. На эту должность рассматриваются Виктор Пинзеник и экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов.

Также Зеленский планирует заменить министров соцполитики и обороны. Ожидается и восстановление министерства сельского хозяйства.

Под угрозой отставки находится и руководство НБУ и Антимонопольного комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский во время личной встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком потребовал"попрощаться" с министрами, которые не справляются со своими обязанностями.

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