"Реформы в Украине не завершены": посол США выступила с сильной речью

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина достигла значительного прогресса за пять лет после Революции Достоинства, однако проведенные реформы остаются не завершенными.

Йованович в частности назвала несколько положительных изменений: созданы новые антикоррупционные институты, стабилизирована банковская система, строится гражданское общество, развивается новая полицейская сила на основе западных стандартов, осуществляется децентрализация. Об этом она заявила в Украинском кризисном медиа-центре (УКМЦ) во время празднования пятой годовщины его основания.

"Все более понятно, что возможность для изменений в Украине, которая выпадает один раз в поколение и за которую была уплачена такая высокая цена пять лет назад на Майдане, еще не привела к таким реформам в сфере борьбы с коррупцией или утверждении верховенства права, которых действительно ожидают и заслуживают украинцы", – подчеркнула посол США.

Мари Йованович УКМЦ

Она подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией в Украине, и перечислила несколько проблемных явлений. Среди них:

Решение Конституционного Суда о декриминализации статьи о незаконном обогащении.

Проблемы с судебной реформой. Высшая квалификационная комиссия уже готова принять 31 кандидата с сомнительной репутацией, просунув их еще ближе к занятию должностей судей Верховного суда.

Коррупция в оборонном секторе. "Правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме", – заметила Йованович.

"Страна, которая стремится к интеграции в Европейский Союз и НАТО, должна обеспечить, чтобы ее действия соответствовали западным стандартам", – подытожила посол США.

Ниже OBOZREVATEL приводит полный текст выступления Йованович.

"Здравствуйте всем. Наталья, спасибо, и для меня это настоящая честь и удовольствие быть здесь, чтобы отметить пятую годовщину УКМЦ.

Я считаю, что это важная веха; вы видели, как много друзей – а есть еще очень много американских друзей Украины – выступали здесь, в УКМЦ, и для меня честь тоже быть в том числе, как другу Украины, в это очень важное время.

Это были важные пять лет в истории Украины, и я думаю все мы теперь знаем, если не знали раньше, что ни одна демократия не может процветать без независимых медиа организаций, таких как УКМЦ, которые добросовестно и профессионально служат общественности.

И мы, Соединенные Штаты, гордимся тем, что сотрудничаем с УКМЦ с самого начала.

Сейчас УКМЦ, по моему мнению, является примером для многих других медиа-организаций в Украине в плане объективности и неуклонной приверженности правде.

Эта роль – и этот пример – особенно важны сейчас, я считаю. Так как при праздновании пятой годовщины – не только УКМЦ, но и Евромайдана – понятно, что Украина все еще работает – и в некоторых случаях с немалыми трудностями – над тем, чтобы соответствовать стремлениям Революции Достоинства.

Нет никаких сомнений – и я думаю, каждый из присутствующих мог бы привести собственные примеры многих важных сфер, где Украина достигла значительного прогресса за пять лет. Я предложу вам свой список, который ни в коем случае не является исключительным.

Созданы новые антикоррупционные институты, стабилизирована банковская система, растет гражданское общество, развивается новая полицейская сила на основе западных стандартов, осуществляется децентрализация, и список можно продолжать.

Эти реформы не завершены. Это всегда процесс, как в жизни, так, думаю, и в истории стран. Но прогресс есть и это важный прогресс. И я считаю, он показывает, на что Украина способна, когда правительство, все его институты и украинский народ работают вместе.

И по моему мнению, СМИ играют особенно важную роль в развитии Украины и также в выявлении коррупции.

Нам напомнили об этом только на прошлой неделе, а также вчера вечером, когда репортеры сообщили общественности о решении Конституционного Суда об изъятии статьи о незаконном обогащении из Уголовного кодекса. А журналисты-расследователи, на прошлой неделе и вчера вечером, обнаружили подозрения в коррупции в оборонном секторе.

Решение Конституционного Суда, на наш взгляд, является серьезным отступлением в борьбе с коррупцией в Украине. Оно ослабляет антикоррупционную архитектуру Украины, включая создаваемый сейчас Высший антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

И эта новость из Конституционного Суда появилась параллельно с другими проблематичными явлениями в процессе судебной реформы.

Мы так понимаем, что Высшая квалификационная комиссия уже готова принять 31 кандидата с сомнительной репутацией, просунув их еще на шаг ближе к занятию должностей судей Верховного суда.

Это может привести к такому Верховному суду, в котором 30 процентов судей будут иметь глубокую несовершенную профессиональную этику, которая, по нашему мнению, не годится для высшего суда в стране.

Судейская добродетель, как признается всеми, я думаю, имеет решающее значение для превращения Украины в современную, процветающую европейскую демократию. Но вместо того, чтобы строить это будущее, мы видим некоторые действия судов – или суды используются определенным образом – для блокирования реформ и элементов прогресса, которых достигла Украина.

Во многих случаях суды отменили успешные усилия, направленные на очищение банковской системы, и особенно беспокоит недавнее представление в суд, направленное на отмену национализации Приват-банка и возвращение его в руки тех, кто его разграбил.

В энергетическом секторе, в котором издавна наживались группы особых интересов, трудно полученные достижения в борьбе с этими интересами путем создания реального энергетического рынка теперь подвергаются нападению в судах.

Все более очевидно, что возможность для изменений в Украине, которая выпадает один раз на поколение и за которую была уплачена такая высокая цена пять лет назад на Майдане, еще не привела к таким реформам в сфере борьбы с коррупцией или утверждении верховенства права, которых действительно ожидают и заслуживают украинцы.

Но знаете, борьба не закончена даже после ощутимого прогресса после Революции Достоинства.

Мы, как наблюдатели за событиями в Украине в этом году выборов, заметили, что, несмотря на стремление украинцев к изменениям в своей жизни и в своем правительстве, все представляют себя реформаторами. Какие же вещи обсуждаются в Украине сейчас – инициативы, которые могут продвинуть и институализировать трансформации, которые Украина хочет.

Я считаю, что одной из вещей, несмотря на решение с прошлой недели, было бы принятие – собственно принятие, а не просто предложение – новой и лучшей поправки в Уголовный кодекс, которая не только восстановит статью о незаконном обогащении как инструмент борьбы с коррупцией, но и перезапустит десятки дел, которые были остановлены решением суда.

Люди считают, что вместо аннулирования антикоррупционных законов, Конституционный Суд мог бы сосредоточить свое внимание на отмене закона, который требует от гражданского общества представления электронных деклараций об имуществе и явно имел целью ослабить действенность тех факторов – как, например, представителей прессы – которые разоблачают коррупцию и принуждают избранных представителей в подотчетности.

Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела.

В отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд и если вина доказана, они должны попасть за решетку. Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно.

Высшая квалификационная комиссия, на наш взгляд, должна серьезно отнестись к вопросам по добропорядочности кандидатов на должности судей.

Мы не понимаем, по какой причине назначать явно несовершенных кандидатов в наивысший суд страны, особенно когда есть другие квалифицированные кандидаты без таких проблем?

А Общественному совету добродетели должно быть предоставлено больше полномочий в недопущении того, чтобы гнилые кадры продолжали разваливать судебную власть.

Как давно обсуждается в Украине – мне кажется, реально десятилетиями – депутаты, которые продолжают пользоваться иммунитетом от судебного преследования, что само по себе по общему признанию подталкивает к злоупотреблениям, должны проголосовать за отмену этого иммунитета в следующем созыве Верховной Рады.

Правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе.

Закрывать глаза на коррупцию в оборонном секторе означает вырывать из рук отважных воинов Украины пищу, медицинскую помощь и оружие. И правительство должно расследовать и дать ход делам о коррупции в "Укроборонпроме" и в других местах.

Украина достигла значительных успехов в осуществлении реформ корпоративного управления, особенно в энергетическом секторе. Но независимые команды корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях, должны иметь возможность продолжать свою реформаторскую работу целостно и автономно.

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И в избирательный год, когда приближаются как президентские, так и парламентские выборы, я не могу представить высшего приоритета, чем обеспечение, чтобы выборы в Украине были свободными и честными. Важно, чтобы воля украинского народа уважалась, независимо от результата.

Что это означает на практике? Только независимая Центральная избирательная комиссия должна администрировать выборы и подсчитывать голоса.

Наблюдатели от гражданского общества и работники избирательной кампании не должны подвергаться преследованиям или запугиванию. Официальная, политически нейтральная охрана должна обеспечить, чтобы титушки или другие вооруженные группы не мешали избирателям выражать свою волю.

Люди, которые покупают голоса, должны быть наказаны. То же самое касается тех, кто платит им за их голоса. Команды кандидатов, которые прибегают к попыткам фальсификации голосов, должны привлекаться к уголовной ответственности. Государственные ресурсы не должны направляться против политических оппонентов.

Короче говоря, страна, которая стремится к интеграции в Европейский Союз и НАТО, должна обеспечить, чтобы ее действия соответствовали западным стандартам.

Меня часто спрашивают, почему мы призываем к таким принципам? Потому что США выступают вместе с украинским народом в ожидании свободных и честных, демократических президентских и парламентских выборов этого года.

США твердо на стороне украинского народа в требовании, чтобы люди несли ответственность за свои действия, за коррупцию, а судебная система была независимой, прозрачной и служила интересам украинского народа.

Мы твердо вместе с украинским народом в поддержке успешного завершения конфликта на востоке Украины, и мы также с украинским народом за развитие процветающей экономики, за правительство, который работает для украинцев, уважает их права и относится к гражданам на основе равенства всех перед законом.

Итак, почему мы все это поддерживаем? Потому что богатая, стабильная, мирная и демократическая Украина будет замечательным партнером для Соединенных Штатов. Таким образом, мы считаем, что это сработает для украинцев, но также и для нас, и мы будем иметь в результате развитие Украины, более крепкое партнерство.

Думаю, присутствующие понимают, что ни одна из этих целей не может быть полностью достигнута без надежных, независимых СМИ, которые информируют общественность и политиков.

Вот почему мы обеспокоены сообщениями о давлении на независимых журналистов. Запугивания и преследования не должны иметь места в современной демократии.

Угрозы независимой журналистике подрывают борьбу украинского народа против коррупции.

Они подрывают безопасность Украины – ведь чем более уязвимы люди и институции к коррупции, тем слабее общество, тем слабее демократия.

Так что те, кто за стабильную, экономически сильную, демократическую и инклюзивную Украину, должны быть самыми последовательными сторонниками независимости СМИ.

В заключение я еще раз хочу поблагодарить вас, Наталья, и всех в УКМЦ за возможность быть сегодня здесь – приехала целая наша команда из отдела по связям с общественностью, которая гордится нашим партнерством с УКМЦ. Мы благодарны за то, что отмечаем пять лет совместного с вами большого труда, и благодарны за возможность выразить поддержку Соединенных Штатов независимым и мощным украинским СМИ".

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