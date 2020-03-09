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9 марта • обновлено в 15:07
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Реформирование медицины в Украине сорвано – Филатов

1.2т
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Реформирование медицины в Украине сорвано, и переформатирование вторичного звена, которое должно было начаться 1 апреля, невозможно.

Этот процесс необходимо отложить минимум на год – подготовив четкий план и определив опорные больницы в украинских городах. Сейчас же государство должно гарантировать финансирование заработных плат врачам, приобретение лекарств и обеспечение больниц – в виде субвенций из центрального бюджета.

Реформирование медицины в Украине сорвано – Филатов

На этом мэр Днепра Борис Филатов отметил в комментарии к новому выпуску авторской передачи на youtube-канале.

"Сотни больниц в разных городах рискуют остаться без средств и перспектив, а пациенты – без медицинской помощи. Страна не готова к этому, а время – потеряно. Я обращаюсь к президенту, премьер-министру и обновленному составу правительства – прежде, чем что-то внедрять, убедитесь, что оно работает как надо. Убедительно прошу предотвратить остановку работы больниц и поликлиник", - сказал мэр Днепра.

Посмотреть программу "Спроси Филатова" можно здесь.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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