"Реформаторы" одесской ОГА объединили департамент здравоохранения с управлением спорта.

В чем логика, друзья? В том, что люди, занимающиеся спортом, по статистике являются более здоровыми?

Если да, то с ужасом жду следующих ноу-хау. Ведь, следуя такой же логике, можно объединить, к примеру, департамент экологии и управление культуры. Первые будут следить за чистотой окружающей среды, вторые – за душевной. Бред, правда? Вот и я о том.

Такая же жо*а была, когда я принял область. Было даже еще "гениальнее" — социалку тогда объединили со здравом. Завал был и там, и там. В двух, на минуточку, катастрофически важных сферах. Ну ок, разъединили, разгребли.

И вот опять...Это печально, поскольку мы говорим о двух кардинально разных структурных подразделениях; вместе с тем, с очень важными функциями. Жизненно важными и непересекающимися.

Ребята из ОГА, "спорт" – это не только зарядка. Это и олимпийское направление, и строительство спортплощадок и многое другое. Про здрав я вообще молчу. Тем более, в период реформы...

Попробуйте все-таки начать "оптимизацию" с чего-то разумного, а не с объединения необъединямого и отмены тендеров на строительство амбулаторий.

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