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14 мая • обновлено в 16:36
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Галина Янченко
Галина Янченко
Украинский политик Все статьи автора

Реформа управления активами: что изменится в работе АРМА?

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В течение 2019 года произошли как минимум две показательных истории, на первый взгляд, не связанные между собой. Они более чем красноречиво свидетельствуют, что в Украине назрела реформа управления арестованным имуществом и активами, находящимися в распоряжении АРМА. Причины тому как "пробелы" в законодательной базе, так и в отдельных решениях, принимались должностными лицами Национального агентства по управлению активами. А пока этого не произошло в обоих случаях страдают и граждане, и бизнес.

Ошибки управления

В ноябре 2019 два города во Львовской области - Новояворовск и Новый Раздел - остались без тепла. Причиной тому стали действия компании-управителя "Гарант Энерго М", которая руководила местными ТЭЦ с 2018 года. Активы ТЭЦ были арестованы в рамках уголовного производства о хищении газа и переданы АРМА. Национальное агентство, как и следует закону, выбрало компанию-управителя. Последняя, в итоге, не только сорвала отопительный сезон в двух городах, но и задолжала работникам ТЭЦ зарплату за 5 месяцев. В ситуацию пришлось вмешиваться премьер-министру.

Летом 2019 года произошел международный скандал с иностранным инвестором, французским ритейлером "Ашан". В 2013 году инвестор приобрел три земельных участка площадью 27 га в Одесской области по цене более 200 млн гривен. На этой земле "Ашан" планировал построить самый большой в Одесской области ритейл-парк. В марте 2019-го Приморский районный суд Одессы арестовал эти земельные участки в рамках уголовного производства по факту событий 6-летней давности.

Уже в апреле они были переданы в управление АРМА, а в июне - под предлогом "сложностей хранения" реализованы Национальным агентством на торгах. По цене в 22 раза дешевле рыночной стоимости. Новым "счастливым обладателем" элитной земли под Одессой за 8,7 млн гривен стала малоизвестная киевская компания "Пелучо", с уставным фондом в 5000 гривен.

Законодательное решение

Чтобы в будущем не допустить подобных абсурдных ситуаций, как случились во Львовской и Одесской области, вместе с коллегами зарегистрировали законопроект №3335-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ".

Им мы предлагаем изменить систему управления активами внутри страны и исправить законодательные ошибки, от которых сегодня страдают как украинцы, так и бизнес. Этим законопроектом мы:

- Детализируем процедуру управления имуществом и функции его хранения со стороны АРМА. Напомню, землю Ашана продали по-быстрому именно под предлогом "невозможности хранения" этого актива. В законопроекте мы определяем процедуру хранения и дальнейший алгоритм действий для Национального агентства.

- Защищаем позиции собственника имущества. Предусматриваем возможность для владельца присутствовать на заседании суда при принятии решения о передаче имущества в управление АРМА. Для инвесторов это означает, что они будут знать точно, что через уголовные производства их имущество не будет выведено из собственности.

- Даем возможность владельцу актива, который должен быть передан в управление Национальному агентству, компенсировать АРМА стоимость содержания или сохранения такого имущества до момента принятия решения судом.

- Предполагаем специальный порядок управления сложными объектами, которые попадают в АРМА. Как, к примеру, ТЭЦ на Львовщине, Одесский аэропорт или "Украинский медиа холдинг".

- Предоставляем АРМА процессуальные права быть участником уголовного судопроизводства в части наложения ареста на имущество и его передачи Национальному агентству. Поэтому АРМА сможет заблаговременно оценивать возможность управления тем или иным активом и сопутствующие риски, и финансовый результат. Сейчас АРМА передаются в управление все "без разбора".

Над разработкой этого законопроекта я работала в течение последних полугода, он прошел обсуждение с бизнес-ассоциациями, экспертами, представителями как общественного сектора, так и АРМА. Его принятие поможет сделать процесс управления арестованным имуществом более эффективным и цивилизованным, и предотвратить злоупотребления этой в сфере.

Хорошие новости и в том, что из 18 мая Верховная Рада может начать работать в обычном пленарном режиме, а это значит, что законопроект будет рассмотрен достаточно быстро.

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Автор
Галина Янченко Галина Янченко
Место
Украина
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