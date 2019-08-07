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Появится "монстр": в Раде назвали угрозу реформи Кабмина от Зеленского

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Значительное сокращение числа министров в новом Кабмине Украины не должно происходить за счет ликвидации якобы "лишних" министерств.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского по сокращению правительства.

Денисенко напомнил, что в нынешнем правительстве 19 членов Кабинета министров, тогда как секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк предлагает оставить 12-13 министерств.

"На сегодняшний момент у нас и есть 12-13 министерств, но есть и 6 вице-премьеров. Это было раздуто, когда строилось во второй раз коалиционное правительство. Данилюк прав, что не нужно такое количество вице-премьеров. Когда он говорил о вице-премьерах без портфеля, подразумевается вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Этот человек не имеет в подчинении ничего, кроме аппарата из 6-10 человек. С этой точки зрения, количество вице-премьеров нужно сократить", – объяснил он.

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При этом нардеп считает нецелесообразным предложение Данилюка объединить министерства социальной политики и здравоохранения. По его словам, существует угроза создать коррумпированное "министерство-монстр", которое будет распоряжаться огромными средствами госбюджета.

"В нашей коррупционной системе я очень боюсь, что такая модель может привести к определенным перегибам на местах", – подчеркнул политик.

Также Денисенко высказался против объединения министерств финансов и экономики, поскольку "Минэкономики должно отвечать за стратегическую разработку экономического курса страны".

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"Я думаю, что Министерство молодежи надо ликвидировать как класс и передавать полномочия в Минсоцполитики и другие министерства. Министерства культуры и образования должны работать отдельно и ни в коем случае не могут быть объединены", – добавил нардеп.

Появится "монстр": в Раде назвали угрозу реформи Кабмина от Зеленского

sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Владимира Зеленского подняли вопрос о сокращении количества министерств в будущем правительстве и намерены в ближайшее время подать проект коалиционного соглашения.

Ранее в партии "Слуга народа" выступили за упразднение Министерства информационной политики.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Вадим Денисенко Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
ввиду беспросветной тупости свидомой ск.отофермы минстец распускается...многих местных укромакак не увидим теперь...назад в свинарники...
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как же минстець? его же тоже собрались сокращать а про него ни слова
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