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Кабмин по-новому: какие министерства ликвидируют у Зеленского

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В команде президента Украины Владимира Зеленского наметили существенные перестановки в будущем правительстве.

Планируют объединить сразу несколько ведомств и создать одно “гуманитарное” .

В чем суть идеи и чем чревато для украинцев – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В команде президента Зеленского и партии "Слуга народа" уже комментируют будущий состав Кабинета министров. Правда, какие министерские портфели сохранят, пока сказать сложно;

  • Вероятно, объединят три ведомства: Минкультуры, Минмолодежи и спорта, а также Мининформационной политики. На его базе могут создать некое "информационное ведомство";

  • Также отдельные члены команды Зеленского говорят об упразднении Министерств: экономического развития и финансов, также социальной политики и здравоохранения;

  • У президента уверены, таким путем они смогут сэкономить бюджетные деньги и сделать работу Кабмина более эффективной;

  • Отдельные нардепы и чиновники уже раскритиковали идею. Они не уверены, что это сэкономит деньги. Более того, опасаются, что реформирование ведомств затянется на месяцы.

Министерств станет меньше

Идею упразднить отдельные министерства в Кабинете министров у Владимира Зеленского высказали еще за несколько дней до парламентских выборов. Суть предложения заключалась в том, что в правительстве слишком много портфелей (министерств сейчас 20, плюс 5 вице-премьер-министров) и их нужно уменьшить.

Так, по словам кандидата в народные депутаты от “Слуги народа” Никиты Потураева, ликвидация коснется Министерства информационной политики. Сейчас его возглавляет Юрий Стець.

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Также под “утиль” пойдут Министерства культуры (Евгений Нищук), молодежи и спорта (Игорь Жданов). Об этом сам Зеленский заявил по итогам парламентских выборов 21 июля. ”Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса”, – подчеркнул президент.

Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины

Потенциальное объединение трех ведомств может создать аналог Министерства информации. В общей численности, в трех ведомствах работают до 470 человек.

Также среди потенциальных идей – упразднение Министерства аграрной политики (врио Ольга Трофимцева). Его могут присоединить к Министерству экономического развития и торговли в виде одного из департаментов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк предложил пойти еще дальше – объединить Министерства финансов и экономического развития, а также социальной политики и здравоохранения.

Что от этого украинцам?

Упразднение министерств подается сразу с нескольких сторон. Во-первых, с позиции уменьшения расходов. К примеру, на 2019 год в государственном бюджете на культуру в Украине выделено 6,8 миллиарда гривен, на информационную политику – полмиллиарда гривен, на молодежь и спорт – 3,9 миллиарда гривен.

Во-вторых, с точки зрения возможной оптимизации работы. Мол одно министерство будет работать качественней и более комплексно.

В то же время врио министра аграрной политики Ольга Трофимцева идею ликвидации ее ведомства раскритиковала. В своем блоге она подчеркнула, что экономические показатели аграрного сектора в Украине дают полное право отрасли на своего представителя в Кабмине.

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“Вопрос целесообразности существования в нашей стране отраслевого министерства обусловливается логикой обеспечения экономического роста (18% ВВП и 40% валютной выручки формирует сегодня именно АПК) и мировым опытом – этим путем идут довольно эффективно почти все страны – мировые лидеры на продовольственных рынках (от США, Бразилии , Австралии, Китая, Канады, и в ЕС, где каждая страна – член имеет не только собственно министерство, но и общеевропейский директорат DG Agri)”, – пояснила Трофимцева.

Правительство Владимира Гройсмана

Правительство Владимира Гройсмана

По данным же собеседника OBOZREVATEL в партии "Слуга народа", идея с упразднением Министерства аграрной политики во фракции пока не обсуждалась. Вероятно, более детальная концепция будет проработана ближе к голосованию за состав Кабмина в сентябре. Пока предметные разговоры идут по ведомствам культуры, информационной политике и молодежи. Их укрупнение вероятнее всего.

Однако касательно объединения 3-х министерств в единое “гуманитарное” ведомство также есть ряд вопросов. К примеру, касательно связки Минмолодежи и Мининформационной политики.

“Если оставить только молодежный департамент в рамках Гуманитарного министерства, проблема оттока молодых кадров из Украины не только останется нерешенной, но и ухудшится, так как требует более комплексного решения.

При этом Минмолодежи нужно для защиты прав и интересов молодых людей перед учебными заведениями, работодателями и другими инстанциями. Есть риски, что этими вопросами некому будет заниматься”, – поделилась мнением с OBOZREVATEL представитель общественной организации СД Платформа Лилия Луценко.

В целом раскритиковал идею сокращения численности министерств и нынешний вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Павел Розенко. Он допустил, что такая реорганизация возможна но лишь после сокращения государственных функций.

Во-первых, подчеркнул Розенко, сокращение министерств не приведет к уменьшению расходов.

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"Процедура сокращения предусматривает увольнение сотрудников, а значит – выплату дополнительных компенсаций, бонусов и тому подобное. Дальнейшее трудоустройство этих людей, которое идет через центры занятости. Переоформление юридических адресов, банковских реквизитов, штампов, печатей…", – объяснил он.

Он предложил говорить не о сокращении министерств, а о сокращении функций государства.

"Вот когда государство снимает с себя какую-то функцию – тогда эта функция должна выйти за пределы полномочий какого-то министерства. А значит, определенную структуру можно либо ликвидировать, либо каким-то образом оптимизировать.Без сокращения и оптимизации государственных функций говорить о сокращении (министерств. – Ред.) – чистый популизм", – предупредил Розенко.

Смотрите видео по теме:

По его словам, если сейчас объявить о сокращении министерств, то ближайшие 3-4 месяца – до полугода, власти буду заниматься исключительно реорганизацией правительства "и ничем больше".

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Павел Розенко Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины реформа
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
создать дно “гуманитарное” .
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые работники минстеця, не расстраивайтесь, у вас еще есть вариант чем заняться: чемодан-военкомат-окоп. правда высока вероятность самовыпилиться от молота или мины какой но зато станете героями
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