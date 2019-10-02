Референдум за "формулу Штайнмайера"? Журналистка озвучила вероятный сценарий

При разработке нового закона по условиям "формулы Штайнмайера" в Украине могут провести референдум.

Такое предположение высказала украинская журналистка и блогер Лариса Волошина в эфире ObozTV. "Вполне возможно, что будет проведен какой-то референдум. Мы видим изменение состава ЦИК (18 сентября Рада досрочно распустила Центральную избирательную комиссию. – Ред.), что находится в рамках этого плана", – заявила она.

По мнению Волошиной, проводить подобный референдум в сложившихся условиях может быть "очень опасно".

"Украинское общество заражено российской, пророссийской, олигархической пропагандой. Посмотрите на данные соцопросов – с одной стороны, украинцы говорят, что готовы к компромиссам. А когда социологи начинают уточнять – оказывается, что на самом деле они не готовы к этим компромиссам. Даже к тем, которые сейчас прописаны в Минских соглашениях", – объяснила журналистка.

Она призналась, что негативно отнеслась к согласованию "формулы Штайнмайера" в Минске.

"На мой взгляд, ситуация крайне опасна. То, что вчера было согласовано в Минске – т.н. "формула Штайнмайера" – это шаг к одностороннему выполнению Минских соглашений", – считает Волошина.

По ее словам, первоначальный план экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера состоял из трех страниц текста, который начинался с вопросов безопасности.

"Россия выдрала из этого текста один абзац, который касается исключительно выборов, – напомнила блогер. – И Украина согласилась на своеобразное разделение вопросов безопасности и политических вопросов".

Волошина обратила внимание на еще один важный нюанс – на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии выведения всех войск с оккупированных территорий.

"Зеленский подчеркнул – "все войска". То есть, речь идет и об украинских. Это большая опасность", – предупредила она.

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