Референдум за "формулу Штайнмайера"? Журналистка озвучила вероятный сценарий

При разработке нового закона по условиям "формулы Штайнмайера" в Украине могут провести референдум.
Такое предположение высказала украинская журналистка и блогер Лариса Волошина в эфире ObozTV. "Вполне возможно, что будет проведен какой-то референдум. Мы видим изменение состава ЦИК (18 сентября Рада досрочно распустила Центральную избирательную комиссию. – Ред.), что находится в рамках этого плана", – заявила она.
По мнению Волошиной, проводить подобный референдум в сложившихся условиях может быть "очень опасно".
"Украинское общество заражено российской, пророссийской, олигархической пропагандой. Посмотрите на данные соцопросов – с одной стороны, украинцы говорят, что готовы к компромиссам. А когда социологи начинают уточнять – оказывается, что на самом деле они не готовы к этим компромиссам. Даже к тем, которые сейчас прописаны в Минских соглашениях", – объяснила журналистка.
Она призналась, что негативно отнеслась к согласованию "формулы Штайнмайера" в Минске.
"На мой взгляд, ситуация крайне опасна. То, что вчера было согласовано в Минске – т.н. "формула Штайнмайера" – это шаг к одностороннему выполнению Минских соглашений", – считает Волошина.
По ее словам, первоначальный план экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера состоял из трех страниц текста, который начинался с вопросов безопасности.
"Россия выдрала из этого текста один абзац, который касается исключительно выборов, – напомнила блогер. – И Украина согласилась на своеобразное разделение вопросов безопасности и политических вопросов".
Волошина обратила внимание на еще один важный нюанс – на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии выведения всех войск с оккупированных территорий.
"Зеленский подчеркнул – "все войска". То есть, речь идет и об украинских. Это большая опасность", – предупредила она.
Поможет ли "формула Штайнмайера" вернуть Украине Донбасс?
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал нашумевшую "формулу Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе.
По словам Зеленского, никакой "капитуляции" не будет. Он заверил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.
Российский политик Леонид Гозман в комментарии OBOZREVATEL заявил о том, что подписание формулы является "отступлением" Украины.
Полный текст письма, подписанного представителем Украины в ТГК Леонидом Кучмой в адрес посредника от ОБСЕ Мартина Сайдика, обнародовала пресс-секретарь Кучма Дарья Олифер – с ним можно ознакомиться здесь.
Вечером 1 октября активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы".
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