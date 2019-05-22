Референдум по России: Зеленскому объяснили, в чем опасность

Идея Администрации президента провести референдум о формате переговоров с Россией – это попытка переложить ответственность за государственную политику на плечи народа.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV дипломат и народный депутат Украины предыдущих созывов Юрий Костенко. По его словам, подобный референдум может быть опасен и привести к непредсказуемым последствиям.

"Народ скажет: я хочу мира с Россией. Это его естественное желание. Но какого мира и на каких условиях? Народ этих понятий не разбирает. На то и существует власть, существует главнокомандующий. Поэтому не надо перекладывать теперь свою личную ответственность за государственную политику на плечи народа", – призвал политик.

Костенко предостерег президента Владимира Зеленского от проведения референдума.

Он обратил внимание на то, что сейчас подобная демократическая практика в Украине в принципе отсутствует. Но и в развитых странах механизм работает очень плохо.

"Даже в развитых демократиях проведение референдумов по важным вопросам дает очень плохие результаты. Вспомните Brexit. Референдумом правительство обязали провести процедуру выхода Британии из Евросоюза. А теперь уже третье правительство не знает, как это сделать. Потому что нет такой практики, и это вызывает множество экономических и социальных проблем в Британии", – рассказал дипломат.

Приводя примеры, он также вспомнил о референдуме в Нидерландах, которым правительству фактически запретили поддерживать Соглашение об ассоциации с Украиной, и властям пришлось долго и сложно искать выход из сложившейся ситуации.

В Нидерландах в 2016 году проводили референдум об ассоциации с Украины с ЕС – более 60% высказались против nos.nl

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сразу после инаугурации 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что они рассматривают возможность вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией на всеукраинский референдум.

Главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк в комментарии OBOZREVATEL отметил, что проведение такого референдума нецелесообразно. По его мнению, "на референдум можно выносить договоренности, если они достигнуты, чтобы народ одобрил или отвергнул их. Но сами договоренности должны достигаться профессионалами".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!