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Референдум по России: у Зеленского прояснили судьбу законопроекта

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Команда президента Украины Владимира Зеленского уже разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Об этом эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума", – отметил он.

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Стефанчук добавил, что Зеленский предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

"У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?"– подчеркнул Стефанчук, напомнив, что идею президента об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера, Рада даже не включила в повестку дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже украинский журналист Виталий Портников разгромил план референдума в Украине.

Также журналист Павел Казарин заявил, что идея референдума опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
референдум
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Розгляд законопроекту про референдум був одним із головних вимог комуністів у Верховній Раді
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Главное...готовы...но куда??что может быть смешнее украинского дебилизма
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Гончарова Яночка
Гончарова Яночка
Cпacи6o тем, кто покaзaл мнe сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8zee39 Прocтo пpойдя oпрoc полyчилa пoчти полyгодoвyю заpплату)) Пoльзyйтecь, пoка ещe еcть возмoжность=)
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