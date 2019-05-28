Референдум по России: у Зеленского прояснили судьбу законопроекта

Команда президента Украины Владимира Зеленского уже разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.

Об этом эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума", – отметил он.

Стефанчук добавил, что Зеленский предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

"У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?"– подчеркнул Стефанчук, напомнив, что идею президента об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера, Рада даже не включила в повестку дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже украинский журналист Виталий Портников разгромил план референдума в Украине.

Также журналист Павел Казарин заявил, что идея референдума опасна для Украины, так как предполагает абсолютно диаметральные трактовки и интерпретации важных вопросов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал