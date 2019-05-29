Референдум по России: Саакашвили разгромил предложение Зеленского

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не поддержал идею главы Украины Владимира Зеленского о необходимости референдума о формате переговоров с Россией.
Об этом Саакашвили сказал в среду, 29 мая, в интервью телеканалу "Наш", после возвращения в Украину из Варшавы.
"Дайте мне один пример, когда при Путине Россия с кем-то смогла договориться на постсоветском пространстве?" - отметил Саакашвили, назвав идею о референдуме "слишком общей".
Михеил Саакашвили
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По его словам, жители оккупированного Донбасса сами захотят воссоединиться с Украиной, когда вырастут ее экономические показатели.
При этом Саакашвили поддержал идею Зеленского об "информационной войне", подчеркнув необходимость доносить жителям Донбасса и Крыма объективные новости.
Как писал OBOZREVATEL, советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о планах вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.
Но позже Зеленский заверил, что вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Российской Федерацией на референдум не имеет законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.
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