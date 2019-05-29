ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Референдум по России: Саакашвили разгромил предложение Зеленского

1.9тЧитать материал на украинском

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не поддержал идею главы Украины Владимира Зеленского о необходимости референдума о формате переговоров с Россией.

Об этом Саакашвили сказал в среду, 29 мая, в интервью телеканалу "Наш", после возвращения в Украину из Варшавы.

"Дайте мне один пример, когда при Путине Россия с кем-то смогла договориться на постсоветском пространстве?" - отметил Саакашвили, назвав идею о референдуме "слишком общей".

Новости
Референдум по России: у Зеленского прояснили судьбу законопроекта

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

скриншот

По его словам, жители оккупированного Донбасса сами захотят воссоединиться с Украиной, когда вырастут ее экономические показатели.

При этом Саакашвили поддержал идею Зеленского об "информационной войне", подчеркнув необходимость доносить жителям Донбасса и Крыма объективные новости.

Как писал OBOZREVATEL, советник президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщил о планах вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Но позже Зеленский заверил, что вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Российской Федерацией на референдум не имеет законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийМихеил Саакашвили
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
5
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Grin Ivan
Grin Ivan
Богата Украина. Саакашвили вернулся.Теперь у Украины 2 клоуна ,президент и подпрезик
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стародумова Настя
Стародумова Настя
Моя иcкрeнняя 6лагoдарноcть вcем тeм, ктo покaзал мнe этoт прекрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁i43miu Пpостo пройдя прocтoй oпрос пoлyчила почти пoлугодовую зapплатy)) Пользyйтecь, пoка eсть вoзмoжноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-