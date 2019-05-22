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Референдум по России: социолог указал на угрозу

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Всеукраинский референдум о формате переговоров с Россией нецелесообразен.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал главный научный сотрудник Института социологии НАН Украины Александр Вишняк. "Никакого смысла ни сейчас, ни когда-либо выносить этот вопрос на референдум нет. Народ не компетентен в таких вопросах", — заявил он.

Социолог заметил, что "не представляет", как можно корректно сформулировать вопрос такого референдума. "Это все будет манипулятивно".

Всеукраинский референдум, иллюстрация

Всеукраинский референдум, иллюстрация

Главред

По его мнению, "на референдум можно выносить договоренности, если они достигнуты, чтобы народ одобрил или отвергнул их. Но сами договоренности должны достигаться профессионалами".

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Вместе с тем Вишняк признал: с формальной точки зрения проведение подобного референдума вполне законно. Такое решение не противоречит Конституции Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил о том, что Украина при новом главе государства будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении России.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Вишняк
Место
Украина
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