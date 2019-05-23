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Референдум о войне с Россией: Кравчук разнес план Зеленского 

23тЧитать материал на украинском

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук сомневается в технической возможности проведения референдума по вопросу соглашений с Россией.

В интервью журналистам 23 мая он предположил, что эта идея не принадлежит действующему главе государства, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, как провести этот референдум. Какой вопрос вынести на референдум? Кто может сформулировать? Вот как автор формулирования референдума, который проводился в 1991-м году — там было написано: поддерживаете ли Вы независимость Украины? А тут что написать: поддерживаете ли Вы отношения с Россией? Поддерживаете ли Вы учет интересов России в интересах Украины? То есть, мне кажется, даже технически это нереально", — сказал он.

Кравчук призывает относиться к этой идее, как к личному мнению главы администрации президента Украины Андрея Богдана. "Считаю, что это предлагал не Зеленский — это предложил новый глава администрации. Поэтому нужно относиться, как к его мнению", — подчеркнул первый президент.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Он также выразил мнение, что первым шагом по решению конфликта на Донбассе должно быть освобождение всех пленных. "Вторым — диалог, третьим — прекращение огня, четвертым — урегулирование ситуации на Донбассе, а потом и в Крыму", — добавил Кравчук.

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При этом первый президент Украины отметил, что за каждым шагом есть разные силы.

"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США, и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление. Таким образом, есть четыре точно и пятый — боевики — субъекты этого вопроса", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Леонид КравчукВладимир Зеленский
Место
Украина
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
А хитра лисичка кравчук адвокатом у ЗЕлі працює!!! =)) Аж поЗЕленів ввесь стараться!!! =))
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Мир Миру
Мир Миру
Думки Кравчука і Порошенка зрозумілі. І Почесного патріарха Філарета. А як вважають Кучма і Ющенко?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не страна...а зоопарк
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3
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2 из 3 ответов | показать все
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Макарский Александр, когда сосешь,не отвлекайся,пидор!Иначе,и в дыню можешь получить!))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Борисс Робот, мой панский толчек и не отвлекайся
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