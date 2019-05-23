Референдум о войне с Россией: Кравчук разнес план Зеленского 

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук сомневается в технической возможности проведения референдума по вопросу соглашений с Россией.

В интервью журналистам 23 мая он предположил, что эта идея не принадлежит действующему главе государства, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, как провести этот референдум. Какой вопрос вынести на референдум? Кто может сформулировать? Вот как автор формулирования референдума, который проводился в 1991-м году — там было написано: поддерживаете ли Вы независимость Украины? А тут что написать: поддерживаете ли Вы отношения с Россией? Поддерживаете ли Вы учет интересов России в интересах Украины? То есть, мне кажется, даже технически это нереально", — сказал он.

Кравчук призывает относиться к этой идее, как к личному мнению главы администрации президента Украины Андрея Богдана. "Считаю, что это предлагал не Зеленский — это предложил новый глава администрации. Поэтому нужно относиться, как к его мнению", — подчеркнул первый президент.

Леонид Кравчук

Он также выразил мнение, что первым шагом по решению конфликта на Донбассе должно быть освобождение всех пленных. "Вторым — диалог, третьим — прекращение огня, четвертым — урегулирование ситуации на Донбассе, а потом и в Крыму", — добавил Кравчук.

При этом первый президент Украины отметил, что за каждым шагом есть разные силы.

"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США, и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление. Таким образом, есть четыре точно и пятый — боевики — субъекты этого вопроса", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

Тем временем, командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

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