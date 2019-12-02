Референдум не нужен: у Зеленского придумали хитрость для запуска рынка земли

Проводить всеукраинский референдум о создании рынка земли не имеет смысла, поскольку президент Украины Владимир Зеленский еще на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета руководителей фракций и групп ВР 2 декабря, передает "Цензор.Нет".

"В программе президента как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", – сказал он.

У Зеленского завили, что референдум о создании рынка земли в Украине не нужен

По словам первого вице-спикера Рады, он лично подавал правки в законопроект по рынку земли ко второму чтению. Они, подчеркнул Стефанчук, призваны сделать невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

Как писал OBOZREVATEL:

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