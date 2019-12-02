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2 декабря • обновлено в 14:51
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Референдум не нужен: у Зеленского придумали хитрость для запуска рынка земли

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Проводить всеукраинский референдум о создании рынка земли не имеет смысла, поскольку президент Украины Владимир Зеленский еще на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета руководителей фракций и групп ВР 2 декабря, передает "Цензор.Нет".

"В программе президента как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", – сказал он.

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У Зеленского завили, что референдум о создании рынка земли в Украине не нужен

У Зеленского завили, что референдум о создании рынка земли в Украине не нужен

По словам первого вице-спикера Рады, он лично подавал правки в законопроект по рынку земли ко второму чтению. Они, подчеркнул Стефанчук, призваны сделать невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский пообещал открыть рынок земли для иностранцев лишь в том случае, если это решение одобрят граждане на всеукраинском референдуме.

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к гражданам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 13 ноября Верховная Рада 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.

  • Нардеп от фракции "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа заявила, что референдум о продаже земли в Украине иностранцам состоится не ранее 2022-2023 года.

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Автор
Марта Рок
Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Место
Украина
Теги
референдум Земля Верховная Рада Украины законопроект
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё правильно Зеля ,никакого разрешения с этого свидомитого стада спрашивать ненадо ,они и так счастливы мыть сартиры и носить бу труселя.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
6ерабы станут ещё больше нерабами.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Продать все земли ,а потом питушиный и свидомитый гадюшник можно опускать всем, Зе-клоун вперёд.
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