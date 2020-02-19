"Референдум!" Нардепы сорвали заседание Рады. Фото

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сорвали заседание Верховной Рады.

Инцидент произошел в среду, 19 февраля, когда спикер ВР Дмитрий Разумков не разрешил нардепу от ОПЗЖ Юрию Павленко выступить по правкам касательно земельного закона с трибуны парламента.

Глава Рады попросил, чтобы политик выступал с места, однако Павленко возразил ему. Между депутатами начался спор. В это время нардепы от фракции ОПЗЖ скандировали с места: "Референдум!" Затем несколько политиков, среди которых был Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Илья Кива подошли к президиуму Рады и стали спорить с Разумковым.

Павленко у трибуны ВР Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ Скриншот

После урегулирования конфликта, когда нардепы разошлись, Разумков напомнил, чтобы парламентарии соблюдали Регламент.

Верховная Рада Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ у президума Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Позже в Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума.

Также народные депутаты сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.

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