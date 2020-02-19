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19 февраля • обновлено в 12:26
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"Референдум!" Нардепы сорвали заседание Рады. Фото

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Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" сорвали заседание Верховной Рады.

Инцидент произошел в среду, 19 февраля, когда спикер ВР Дмитрий Разумков не разрешил нардепу от ОПЗЖ Юрию Павленко выступить по правкам касательно земельного закона с трибуны парламента.

Глава Рады попросил, чтобы политик выступал с места, однако Павленко возразил ему. Между депутатами начался спор. В это время нардепы от фракции ОПЗЖ скандировали с места: "Референдум!" Затем несколько политиков, среди которых был Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Илья Кива подошли к президиуму Рады и стали спорить с Разумковым.

Павленко у трибуны ВР

Павленко у трибуны ВР

Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ

Нардепы от ОПЗЖ

Скриншот

После урегулирования конфликта, когда нардепы разошлись, Разумков напомнил, чтобы парламентарии соблюдали Регламент.

Верховная Рада

Верховная Рада

Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ у президума

Нардепы от ОПЗЖ у президума

Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ

Нардепы от ОПЗЖ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юрий Павленко Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще бы манеж постелить в ЗРАДЕ...и от цирка не отличишь!!!
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васильевич василий
васильевич василий
Зверинец
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А что шуфрич опять в дюндель получил? Он без фингалов не шуфрич!
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