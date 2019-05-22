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Референдум из-за России и роспуск Рады: Порошенко раскритиковал первые шаги Зеленского

22.3тЧитать материал на украинском

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решения нового главы государства Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и провести референдум по вопросам мирного договора с Россией.

Происходящее в Украине он прокомментировал в среду, 22 мая, на Книжном арсенале в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Порошенко заявил, что роспуск парламента, о котором подписал указ Зеленский, противоречит Конституции. "Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если ему это необходимо, а только тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для этого", – отметил он.

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Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

При этом, бывший президент заявил, что его команда уже готова участвовать в досрочных выборах в парламент и победить в них. "В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором состоится очень серьезное обновление и партии, и партийного списка", – поделился он.

"Призываю все демократические силы немедленно начать переговоры о формате участия в парламентских выборах. Мы должны не допустить реванша", – добавил он, подчеркнув, что попытка изменить избирательное законодательство на внеочередном заседании ВРУ 22 мая точно не является реформой, в которой нуждается Украина.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

Намерения Зеленского вынести на референдум вопрос по переговорам с Россией, по словам Порошенко, неприятно его удивили.

"В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакое не "мирное соглашение". Очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства. Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – прежде всего, Россия – агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что в 2024 году вновь пойдет на выборы президента Украины.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Темы
внеочередные выборы в РадуРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да проподи ты проподом контрацептив войны.
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Беспалько Андрей
Беспалько Андрей
Народный фронт-народу в рот(реформы),а Бпп-беспредел дяди,Пети,пусть идут в парламент,если получится,как не крути,а народ знает своих героев.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Тренируйся сухари есть и тапочки учись шить, советчик бля.
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