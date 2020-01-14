Реестра педофилов не будет: юрист опровергла мифы о нашумевшем законе

Громкий закон об ужесточении наказания за сексуальное насилие над детьми, который подписал президент Владимир Зеленский, вводит не реестр не педофилов (людей с психическими отклонениями), а исключительно осужденных преступников.

Суть документа и разницу понятий пояснила на своей странице в Facebook юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.

Так, она опровергла, что в Украине введут базу именно для педофилов. Официальное название – Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Юрист опровергла мифы закона о реестре "педофилов" 112 Украина

"По признаку педофилии (психической болезни) никто не будет вносить людей в реестр", – заверила юрист.

"Цель реестра и этих изменений заключается в том, чтобы перед принятием человека на работу в детское учреждение и на работу с детьми в семье была возможность проверить, было ли это лицо ранее судимая за половые преступления в отношении малолетних. Если такое лицо не собирается работать с детьми, то никто в этот реестр по ней не будет делать никаких запросов", – добавила она.

Маляр обратила внимание, что держателем реестра является Минюст и доступ будут иметь только правоохранители. Все остальные лица могут делать запрос, но его надо обосновать. То есть, зайти в него самостоятельно и найти какую-то информацию невозможно.

Также криминолог обратила внимание, что закон предусматривает увеличение размеров наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение сексуального насилия в отношении малолетнего.

"Идея таких изменений не заключается в банальном увеличении наказания. Задача такой нормы – изолировать лицо, повторно насилует малолетних, от свободного доступа к потенциальным жертвам", – отметила юрист.

По ее словам, такие меры малоэффективны в случаях краж, контрабанды или подделки документов, однако таких преступников, как серийные убийцы или насильники-рецидивисты необходимо изолировать.

"Как показывает практика, не только украинская, но и западных стран, лицо, один раз совершившее сексуальное насилие над ребенком, потом имеет высокую вероятность рецидива. Рецидив сексуального насилия над детьми в разы выше, чем в других преступлениях", – подчеркнула Маляр.

Также, по ее словам, ошибочна гипотеза, что ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми приведет к увеличению убийств детей, потому что якобы насильнику будет нечего терять – наказание за убийство и изнасилование детей одинаковы.

"На самом деле, в этой гипотезе смешали две совершенно разные категории преступников – те, которые убивают жертву после сексуального насилия и те, которые только совершают сексуальное насилие. Насильники детей – это не грабители, которые убивают свидетелей. Это совсем другая мотивация и факторы совершения преступления", – акцентировала она.

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