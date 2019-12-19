Главная Новости
19 декабря • обновлено в 20:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине появится реестр педофилов: нардепы приняли окончательное решение

614
Читать материал на украинском

На пленарном заседании в четверг, 19 декабря "слуги народа" проголосовали в Верховной Раде за законопроект, которым в Украине вводится реестр педофилов.

"За" во втором чтении высказались 325 народных депутатов. Доступ к базе преступников решили ограничить.

Отметим, норму о добровольной химической кастрации педофилов из документа убрали при его доработке.

Новости
Реестр педофилов в Украине: правозащитник назвал ''подводные камни'' законопроекта

В Украине появится реестр педофилов

В Украине появится реестр педофилов

Как будет действовать реестр

Предполагается, что в едином госреестре будут данные об осужденных за половые преступления против малолетних, в том числе о людях со снятой и погашенной судимостью.

Пользоваться базой будут руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и ГБР.

Право доступа к данным реестра предоставили сельским, поселковым, городским головам, руководителям госадминстраций, других органов госвласти и местного самоуправления. Они смогут проверить наличие данных о человеке, который хочет возглавить детсад, школу, детскую больницу или любое другое заведение для детей.

В Украине появится реестр педофилов

В Украине появится реестр педофилов

sila-mesta.ru

Кроме того, любое лицо сможет проверить в реестре наличие данных о себе, а при наличии нотариально заверенного согласия – и о другом лице.

Основанием для внесения в реестр станет обвинительный приговор суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "слуги народа" ввели уголовную ответственность за кнопкодавство в Раде.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа педофилы реестр педофилов законопроект
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
а пуйло там уже зафиксирован? целоваль мальчикав руцкагаварящих у животик...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги