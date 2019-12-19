В Украине появится реестр педофилов: нардепы приняли окончательное решение

На пленарном заседании в четверг, 19 декабря "слуги народа" проголосовали в Верховной Раде за законопроект, которым в Украине вводится реестр педофилов.

"За" во втором чтении высказались 325 народных депутатов. Доступ к базе преступников решили ограничить.

Отметим, норму о добровольной химической кастрации педофилов из документа убрали при его доработке.

В Украине появится реестр педофилов

Как будет действовать реестр

Предполагается, что в едином госреестре будут данные об осужденных за половые преступления против малолетних, в том числе о людях со снятой и погашенной судимостью.

Пользоваться базой будут руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и ГБР.

Право доступа к данным реестра предоставили сельским, поселковым, городским головам, руководителям госадминстраций, других органов госвласти и местного самоуправления. Они смогут проверить наличие данных о человеке, который хочет возглавить детсад, школу, детскую больницу или любое другое заведение для детей.

В Украине появится реестр педофилов sila-mesta.ru

Кроме того, любое лицо сможет проверить в реестре наличие данных о себе, а при наличии нотариально заверенного согласия – и о другом лице.

Основанием для внесения в реестр станет обвинительный приговор суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "слуги народа" ввели уголовную ответственность за кнопкодавство в Раде.

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