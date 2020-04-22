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22 апреля • обновлено в 13:34
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Александр Кочетков
Александр Кочетков
Аналитик Все статьи автора

Редкостная удача Владимира Зеленского

1.7т

Сейчас Владимир Зеленский наверняка считает, что судьба подложила ему изрядную свинью в виде эпидемии и неизбежно сопутствующего ей финансово-экономического кризиса. Но на самом деле, для адекватного руководителя нынешняя ситуация — это редкостная удача! Потому что развязывает власти руки.

Именно сейчас, нацепив карантинную маску и рассказав в видеоролике, что необходимо противостоять заразе во всех ее проявлениях, можно провести реальную демонополизацию нашего зажравшегося олигархата. А потом, на волне всенародного одобрения такой решительностью, развернуть борьбу с незаконным обогащением бывших и нынешних чиновников в центре и на местах — с конфискацией средств в бюджет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

А начать стоило бы с грандиозного шмона на таможнях — со спецподраздениями СБУ, бронетранспортерами и вертолетами — как в свое время арестовывали одного единственного Геннадия Корбана. Пройтись по нычкам, тайникам и счетам. И это сразу будет в сотни, в тысячи, в миллионы раз больше, чем издевательские 14 тысяч гривен, героически возвращенные в бюджет всеми нашими антикоррупционными органами...

Кстати, их деятельность на время кризиса стоило бы приостановить, как неэффективную — опять-таки будет сэкономлено массу бюджетных средств.

Вот именно сейчас, в период чрезвычайной ситуации, власть во главе с президентом Зеленским способна стремительно навести порядок в стране, нанести серьезнейший удар теневой экономике и тотальной коррупции, не особо заморачиваясь в выборе средств. И спасти страну от негативных сценариев типа дезинтеграции. И выполнить свою историческую миссию. И войти в историю Украину и память благодарных сограждан.

Недемократично, скажете? Некрасиво? Запад не одобрит?

Ну да, многократно нарушать Конституцию Украины в угоду тому же Западу — это нормально. А вот в интересах Украины — непозволительно? А не пошли бы некоторые...

А когда, не дай Бог, доведенные до крайности и озлобления люди начнут жечь хоромы нашей "элиты" в Конче и вокруг Киева — это тоже будет не очень демократично. Только бюджет на этом не выиграет, а потратится — на тушение пожаров.

Владимиру Зеленскому сейчас нужно и, что важнее, можно действовать решительным образом, отчасти сходным со своим тезкой, чей день рождения 22 апреля мы таки перестали отмечать. Да, террор и насилие — но исключительно против незаконно обогатившихся и в рамках закона. А законов у нас для этого в избытке! Заодно и предвыборные обещания выполнит.

Так что Зеленский — везунчик, вот только он не в состоянии этого понять и этим воспользоваться.

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Автор
Александр Кочетков Александр Кочетков
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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