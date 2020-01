О войне, международной безопасности и инвестициях: полный текст речи Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, выступил на экономическом форуме в Давосе, рассказав о вызовах, с которыми столкнулся современный мир.

Глава государства обратил внимание на то, что в Украине продолжается война и наша страна, как никто другой, знает, что такое угрозы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О международной безопасности

"В этом году форум объединил лидеров для обсуждения важного вопроса – сплоченного и устойчивого мира. Какова самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру сегодня? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху – эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней является позитивным", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский выступил с речью в Давосе Офис президента

По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль о том, не летит ли этот мир в пропасть.

"Катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясения – привычкой для человечества. И есть риск, что последующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера за то, что имели шанс договориться, но так и не воспользовались им.

Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял родной дом, – достаточно ли им всемирной "обеспокоенности"? Этого мало", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что ситуация в Украине является одним из примеров, которые свидетельствуют о том, что современная архитектура мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают так эффективно, как того требует настоящее время.

"Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно – правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото жутких пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского "Боинга" в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучится новый громкий информационный повод", – отметил президент.

О войне на Донбассе

"Мы пока не смогли остановить полностью огонь и терять украинцев. Но я верю в свет, но не в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, если все стороны захотят, война прекратится завтра. Украина защищает свою землю, война на нашей территории, но мы все понимаем, что готовы ее прекратить сегодня", – заявил Зеленский.

Зеленский выступил с речью в Давосе Офис президента

Об "инвестиционной Мекке" в Украине

"Вызовы, стоящие перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, на амбициозные задачи. Каким, по вашему мнению, является задача для страны, которая потеряла часть своей территории и далеко не самой богатой на Старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели Украина имеет благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, креативных и талантливых людей.

"У нас пока нет только двух вещей. Нет другого варианта, чем быть успешными. Это – первое. И нет достаточного инвестирования", – подчеркнул президент.

Именно поэтому Зеленский призвал всех стать акционерами успеха новой Украины.

"Моя цель – чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы – одна из немногих стран, сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал", – сказал глава государства.

При этом, по его словам, наша страна становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса: "Для нас это даже вопрос собственного выживания, а для вас – стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом. Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это значит стать Джорждем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. Так что do not miss out Ukraine".

Зеленский убежден, что Украина может достичь лидерства в Восточной и Центральной Европе, несмотря на отставание в развитии за последние годы.

"Новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы", – подчеркнул он.

Президент отметил проекты по ВЭФ, направленные на поддержку Украины, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Зеленский выступил с речью в Давосе Офис президента

О предложениях инвесторам

"Мы готовы говорить с крупными западными инвесторами. И у нас есть не только слова, но и серьезные предложения. Мы будем защищать инвестиции. Подготовлена новая программа Investment nanny. Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. У вас буде менеджер, который говорит на 5 языках, и будет доступен 24 часа в сутки", – рассказал он, также пообещав налоговые каникулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе Зеленский провел встречу с главой правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

