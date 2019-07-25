"Речь идет о защите Украины": Порошенко высказался о скандале с ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), хотя не получил ни одной повестки.

Об этом он заявил журналистам в четверг, 25 июля. Видео глава "ЕС" также опубликовал на своей странице в Facebook.

"Мы получили еще одно подтверждение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал он.

"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка информации, которую получает ГБР, к господину Портнову и не только. Не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в Россию. Если Госбюро будет предвзято относиться и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны", - отметил Порошенко.

По его словам, "речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде".

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля. Глава партии "ЕС" приехал за 15 минут до запланированного времени, при этом за несколько минут до этого руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко на допрос приезжать не собирался.

Также в четверг четверо неизвестных напали на автомобиль Порошенко. Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали.

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