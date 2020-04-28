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28 апреля • обновлено в 23:18
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?

112.5т

Не понимаю вашего возмущения тем, что во время карантина открыт ресторан одного из "Слуг народа", а все остальные закрыты. Ведь это было предсказуемо. И я не понимаю вашего удивления всем произошедшим. А если реально, что вас все же удивило в сюжете от журналистов Bihus.info? То, что нардепы имели вас в виду и клали на ваше мнение? Или то, что нардепы из #моносброда и Тоша Яценко врут в глаза журналистам? А может вы шокированы тем, что они не соблюдают законы, за которые сами и проголосовали? Или вас удивляет то, что нардеп, который раньше был сценаристом 95-го квартала, во время заседания ВР выбирал и заказывал себе ягуар, на котором приехал в ресторан "Велюр" во время карантина? Не надо. Это лишнее.

Только зря нервы тратите. Таких избрали. Других не захотели. И эти будут заниматься уриноофтальмологией с теми, кто за них проголосовал и с теми, кто их не выбирал. Поэтому не переживайте так. Этих нельзя эволюционировать. Они живут по принципу выписанному Оруэллом - все животные равны, но некоторые равнее. Они реальные животные. И считают себя равнее всех нас. А тем, кто этих #уриноофтальмологов избрал в ВР, я искренне хочу пожелать расслабиться и наслаждаться. Тем более, что ваше мнение ваших избранников не интересует. И это же ваш выбор. Или вам за него уже стыдно? В любом случае вы очередной раз увидели что избрали. Как говорится в поговорке: "Купили? Кушайте! Не обляпайтесь!"

И то, что вам не по карману "Велюр", видимо ваших "слуг" не интересует. А вам еще надо обеспечить их походы в другие рестораны, покупку новых машин и заказ проституток в ВР, несмотря на то, что "анал-табу". Если бы они думали иначе, то так бы не поступали. А теперь думайте. И делайте выводы. Если способны.

А мне вот очень интересно будет ли в итоге выписан штраф всем нарушителям закона, которые были героями сюжета? Или закон все же для других? Для лохов, например. Я напоминаю, что 17 марта Верховная Рада ввела штрафы за нарушение карантина. Нардепы тогда дополнили Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение правил карантина и норм санитарной гигиены предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч. Но в итоге мы видим, что если вы пошли купаться в Гидропарке, то вам выпишут штраф, а если нардепы и другая "прислуга" идут в ресторан во время карантина, то... Вот и посмотрим, что будет и так ли эти животные равнее всех нас. И не ругайтесь сильно. Просто запоминайте все это и делайте выводы! Делайте!!!

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
На фото не Ягуар, Мазерати. Что тоже не слабо.
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Українець Русин
Українець Русин
Принцип Оруелла в часи президента Ющенка прописали на наших грошах. "Неравное всѢмъ равенство" красується на 500-гривневій купюрі.
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Pollak John
Pollak John
да мы видели кого мы избрали когда шоколадные свиньи с свинарчуками к власти пришли .Не гони беса , Берёза !
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Pollak John
Pollak John
Pollak John, то , что Зелень во власти , это всё благодаря вам , хрюнделям шоколадным .
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