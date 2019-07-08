"Это вредно": экс-советник Порошенко жестко высказался о скандале с телемостом

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в Минске после скандала с телемостом – непрофессиональная, наивная и опасная.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

"Очередная инициатива о встрече "надо же поговорить" в Минске вызывает реакцию на "три Н": непрофессионально, наивно, опасно (небезпечно. – Ред.)", – заявил Елисеев.

Константин Елисеев "Прямой"

По его словам, любые серьезные идеи следует сначала проделать с партнерами, чтобы не поставить их в неудобное положение и, более того, – разозлить. Елисеев добавил, что это вредно.

Очередная инициатива о встрече "надо же поговорить" в Минске вызывает реакцию на "три Н": непрофессионально, наивно, опасно. Любые идеи, если они серьезные, следует сначала проделать с партнерами чтобы их не ставить в неудобное положение. Более того - разозлить. А это вредно. - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 8 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24". Впоследствии его отменили.

Зеленский обратился к экстренным мерам из-за телемоста с Россией.

Президент Украины лично обратился к Путину и позвал на переговоры.

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