Развязать руки НАБУ и ГБР: Зеленский внес в Раду резонансный законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предлагает предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание и отменить так называемые "правки Лозового".

Проект закона №1009 уже опубликован на сайте парламента. В пояснительной записке указывается, что речь идет об изъятии изменений в Кодексе от 2017 года о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

НАБУ и ГБР предлагается разрешить "самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий".

Также в законопроекте есть пункт об изъятии из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, которая запрещает осуществлять обыск народного депутата без согласия Верховной Рады, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, и вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что одной из его главных задач будет регулярное привлечение топ-чиновников к ответственности.

Сам Зеленский также решил ограничить привилегии народных депутатов, запустив процесс снятия с них неприкосновенности. Также президент накануне внес проект закона о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

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