"Разворачивается новая битва!" Украину предупредили об угрозе перед выборами в Раду

В Украине перед внеочередными парламентскими выборами в Верховную Раду разворачивается "новая битва".

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Павел Казарин, отметив, что "вся наша история – это войны меньшинств".

"То меньшинство, которое побеждает, начинает говорить от имени "большинства". Пять лет назад победу одержало меньшинство Майдана. Именно их повестка стала доминирующей на следующие годы. Те, кто был избран в 2014-м – впитали ее в себя и затем транслировали на протяжении своей каденции", – рассказал он.

Журналист пояснил, почему победа меньшинства стала возможной.

"Во-первых, оккупация вычеркнула из электоральной карты миллионы носителей просоветских взглядов. Во-вторых, к этому самому меньшинству присоединилось инертное большинство. Кто-то испугался войны. Кто-то захотел быть "в тренде". Кто-то полагал, что новая Украина подарит ему одномоментное зарплатно-пенсионное счастье. В итоге, следующие несколько лет мы жили в ситуативном консенсусе. Который сводился к ряду моментов. Бегство от России. Сближение с Европой. Пересмотр исторической политики. Новое символическое обрамление страны", – отметил он.

Верховная Рада Википедия

При этом Казарин подчеркнул, что со времен Майдана в стране шла эрозия этого самого "большинства".

"Кто-то устал. Кто-то разочаровался. Кто-то обманулся в своих личных карьерных ожиданиях. Кого-то перекупили. С каждым годом ситуативные попутчики отваливались, "большинство" таяло – пока вновь не превратилось в меньшинство. И теперь на наших глазах вновь разворачивается битва меньшинств. То, что победит, следующие пять лет станет выступать от имени большинства", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах.

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