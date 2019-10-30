Разведение сил у Золотого: Вакарчук выступил с громким заявлением

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о наличии у его политсилы доказательств того, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 30 октября, пишет УП. А также подчеркнул, что информация об обстреле города у линии разграничения — "точная".

"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины, и это формальное вчерашнее заявление, что якобы семидневная тишина происходит, — не соответствует действительности. У нас есть точная информация, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разграничения в тех местах, о которых идет речь", — отметил политик.

Святослав Вакарчук заявил, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима "тишины"

Кроме этого, Вакарчук убежден, что Украине нужно пересмотреть Минские договоренности. В частности, она не должна "подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств".

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