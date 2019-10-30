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30 октября • обновлено в 13:04
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Разведение сил у Золотого: Вакарчук выступил с громким заявлением

3.2т Читать материал на украинском

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о наличии у его политсилы доказательств того, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 30 октября, пишет УП. А также подчеркнул, что информация об обстреле города у линии разграничения — "точная".

"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины, и это формальное вчерашнее заявление, что якобы семидневная тишина происходит, — не соответствует действительности. У нас есть точная информация, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разграничения в тех местах, о которых идет речь", — отметил политик.

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Святослав Вакарчук заявил, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима "тишины"

Святослав Вакарчук заявил, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима "тишины"

Кроме этого, Вакарчук убежден, что Украине нужно пересмотреть Минские договоренности. В частности, она не должна "подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Отвод войск на Донбассе Минские договоренности Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
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Антошин Денис
Антошин Денис
"В частности, она не должна "подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств"." Пока в Украине внешнее управление и страна напрямую зависит от западных денег и выжить без них не может, придется подстраиваться
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Serov Oleg
Serov Oleg
этому долбоё.бу,как и ему подобным,бесполезно объяснять,что ни в одном документе нет никакого упоминания о семи днях тишины...это ско.тобаза свидомая придумала,чтоб не было разведения...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
невже у голоса голос прорізався?
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