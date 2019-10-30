Разведение сил у Золотого: Вакарчук выступил с громким заявлением

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о наличии у его политсилы доказательств того, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 30 октября, пишет УП. А также подчеркнул, что информация об обстреле города у линии разграничения — "точная".
"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины, и это формальное вчерашнее заявление, что якобы семидневная тишина происходит, — не соответствует действительности. У нас есть точная информация, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разграничения в тех местах, о которых идет речь", — отметил политик.
Святослав Вакарчук заявил, что разведение сил в Золотом на Донбассе начали с нарушением семидневного режима "тишины"
Кроме этого, Вакарчук убежден, что Украине нужно пересмотреть Минские договоренности. В частности, она не должна "подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств".
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск — соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
29 октября министр Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Данные подтвердили в штабе ООС.
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