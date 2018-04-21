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Развал России: назван удар, который похоронит империю

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Возвращение Украине аннексированного Российской Федерацией крымского полуострова станет окончательным приговором великодержавным амбициям россиян.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила крымский журналист и блогер Лариса Волошина.

"Возвращение Крыма для России будет очень сильным ударом по их имперскому сознанию. Это для них поражение. А империи рушатся только тогда, когда местное имперское население ощущает на себе это огромное национальное поражение", - подчеркнула блогер.

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По ее словам, такой исторический путь прошли многие государства, которые пытались угнетать другие народы.

"И Германия, и Югославия Милошевича, которая тоже была построена по образцу империи, разваливались таким образом", - констатировала Волошина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, как Украине быстрее вернуть Крым.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Лариса Волошина
Место
Украина
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